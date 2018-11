Buch defensa l'actuació dels Mossos amb els llaços grocs

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra amb els llaços grocs. En una compareixença a la comissió d'interior del Parlament, Buch ha explicat que la policia catalana intervé en els llaços, sigui amb la identificació o la detenció de persones, en els casos en què hi ha estris perillosos o una conducta punible que pugui representar perill per a la gent, els béns o l'ordre públic. "La policia de Catalunya és democràtica i no actua en funció de la ideologia, sinó de forma democràtica", ha assegurat Buch, que ha afegit que pels incidents per llaços grocs el departament ha tramitat expedients sancionadors per la destrucció de mobiliari urbà i interurbà.

Buch ha donat aquesta resposta a una pregunta de la diputada Munia Fernández-Jordán, de Cs, que li havia demanat per l'actuació dels Mossos amb els llaços que hi ha a la via pública. El conseller ha recordat a la diputada que el Congrés va rebutjar la proposta de perseguir els llaços grocs i li ha retret que barregi els robatoris amb la intervenció dels Mossos amb els llaços. "No té res a veure una cosa amb l'altra", ha etzibat Buch.

En la mateixa comissió, en una altra resposta a una pregunta del diputat Jean Castel, de Cs, Buch ha titllat de "demagògia" que els presos polítics i alguns mossos, com el major Josep Lluís Trapero, rebin un tracte de favor. "Si hi ha un pres polític que viu de nassos i no compleix les condicions com qualsevol altre pres, denunciï-ho a la justícia", ha recriminat el conseller d'Interior al diputat.