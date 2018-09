Buch creu que "seria una deslleialtat" que el reforç policial actués "en qüestions de seguretat ciutadana i ordre públic"

"En cap cas poden actuar en qüestions de seguretat ciutadana i ordre públic. Si no, seria una deslleialtat absoluta i invasió de competències per part de l'Estat". El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que les funcions del reforç policial a Catalunya per la Diada i l'aniversari de l'1-O es limiten a vetllar pels edificis públics i que "en cap cas" s'encarregaran de "la seguretat ciutadana". No ha volgut concretar el nombre d'agents perquè diu que és "oscil·lant" i ha afirmat que no només són antiavalots. Tanmateix, assegura que l'Estat ha fet un oferiment d'agents per fer aquesta funció i ha reiterat: "Agraïm els oferiments però confiem plenament en els Mossos".

Buch creu que va quedar prou clar a la Junta de Seguretat que "la seguretat ciutadana és competència dels Mossos i que l'assumpte dels llaços grocs no és un problema de convivència" sinó que és el problema d’algú que vol crear el relat que Catalunya és un estat de setge i de violència, quan [això] és irreal". "Hem de fugir d'aquestes trampes que ens posen alguns de fer un relat de confrontació que no existeix", ha afegit. Buch assegura que els Mossos "no identifiquen les persones en funció de quin color defensen o què pensen i deixen de pensar". "Identifiquen persones que van de nit, van encaputxades, van amb arma blanca... [...] les persones que presumptament van armades o poden crear algun conflicte".