Buch rebutja individualitzar el desconfinament per municipis

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha rebutjat individualitzar el desconfinament per municipis perquè hi hagi localitats petites que puguin entrar a la fase 1 abans. "Els municipis no tenen un sistema propi de salut pública cadascun, un hospital de referència cadascun. Hem de mirar les dades sempre en conjunt, no les podem mirar per municipi", ha dit en declaracions a Ràdio 4. Buch ha insistit que si s'obre molt la situació per a un municipi i no per a un altre hi pot haver risc de contagi. "Podríem discutir si un territori de Catalunya comparat amb algun altre territori de l'Estat, a aquell se li dona un tracte i aquí un altre, això sí", ha afegit. El conseller ha assegurat que la proposta que només tres de les regions sanitàries catalanes passin a la fase 1 és "prudencial" i es fa amb "l'ull posat en poder aguantar un rebrot".

"Madrid va decidir subordinar-nos a tots i que tot passés per allà", ha assegurat en referència a la necessitat que el govern espanyol avali la proposta catalana, però ha remarcat que el ministeri ho hauria d'acceptar. Sobre les paraules del president Torra en què assegurava que una Catalunya independent hauria gestionat millor la crisi del coronavirus, el conseller d'Interior ha defensat que mentre Catalunya preveia mesures prudents, altres punts de l'Estat no havien fet tant de confinament, i que després es va "subordinar" el Govern a decisions homogènies per al conjunt del territori estatal.

El conseller ha assegurat que l'informe del Consell Assessor de Salut, que retreu a la Generalitat haver infravalorat la pandèmia, és un "exercici de transparència" i de compromís: "M'agradaria veure si altres governs tenen aquest punt de valentia". El Govern, ha dit, està estudiant les propostes i mesures que planteja de cara al futur.

Buch ha defensat, també, que és "injust" que el cos de Mossos d'Esquadra hagi quedat d'entrada fora de la compensació econòmica de la Generalitat per als professionals que lluiten contra el coronavirus i ho ha atribuït al fet que el cos no forma part de la Mesa General dels Empleats Públics, que és on es va fer la proposta, sinó que en té una de pròpia. "Ho hem de solucionar", ha defensat. El conseller, que ha admès que la decisió ha generat "malestar" dins del cos, ha assegurat que està intentant arreglar el problema "des del primer dia" perquè els agents de la policia també han treballat de manera directa en la lluita contra el covid-19.