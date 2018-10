Buch intenta la reconciliació amb els mossos dient-los que està "orgullós" del cos, però defensa l'"autocrítica"

Quatre després de l'esclat de la polèmica pel dispositiu amb què es va fer front a la manifestació de reivindicació del mandat de l'1-O a la Ciutadella, enmig de les denúncies sindicals per les directrius polítiques que haurien impedit als comandaments dels Mossos prendre la decisió de dispersar els manifestants causants dels aldarulls fins que va ser massa tard i el dia abans d'una protesta d'agents del cos convocada per a aquest dissabte, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha intentat avui calmar els ànims.

En l'acte d'inauguració del curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC, on es troba l'escola de policia i de bombers), ha assegurat que està "orgullós" dels Mossos d'Esquadra perquè són un els cossos de seguretat "més importants d'Europa", però ha defensat l'"autocrítica permanent" com una via de millora. "Volem ser millors", ha argumentat.

L'ambient de l'acte ha estat fred. De fet, el conseller està pendent que el Parlament voti la setmana que ve si el "reprova" per les càrregues policials que es van veure aquests dos dies, tal com ha sol·licitat la CUP.

Enmig d'aquest context, el conseller ha volgut donar suport als agents i ha afirmat: "Feu un treball poc agraït, a vegades qüestionat i poc reconegut. Però és indispensable".

També ha apuntat que s'han d'escoltar els retrets per poder millorar en el que faci falta perquè l'objectiu és "construir un país que vagi cap endavant".

"Volem una policia democràtica i pensada per garantir la democràcia, la convivència de les persones", ha ressaltat Buch, que ha afegit que la tasca dels cossos d'emergència i seguretat és imprescindible "perquè els altres visquem amb tranquil·litat".

Per primera vegada en la història, la Generalitat no ha convidat cap autoritat estatal a l'acte: ni la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ni responsables judicials ni membres d'altres cossos de seguretat.



Fonts del departament d'Interior han explicat que van decidir no invitar-los després que els plantessin l'any passat, quan la inauguració oficial del curs es va celebrar poc després del referèndum d'independència de l'1 d'octubre.

La imatge del dia llavors va ser la de l'ovació que els agents van dedicar al que era el seu cap, el major Josep Lluís Trapero, quan l'exdirectora de l'ISPC es va saltar el guió i li va dedicar un reconeixement "com a signe d'admiració per la seva voluntat de servei i compromís".

En aquesta ocasió, ha estat la conselleria de Buch qui ha decidit no convidar les autoritats estatals, si bé les mateixes fonts del departament subratllen que cap de les esmentades autoritats "han mostrat tampoc cap interès" a acudir-hi.

Un total de 893 alumnes es formaran aquest curs a l'escola dels Mossos d'Esquadra, 508 dels quals corresponen a la primera promoció que es convoca després de sis anys.

Buch ha reconegut que els recursos actuals de la policia catalana "no estan a l'altura de la seva professionalitat", pel que s'ha compromès a treballar per "recuperar el terreny perdut".

El director del TV3, Vicent Sanchis, ha sigut l'encarregat de la conferència inaugural i ha destacat que tant la televisió com els Mossos són "un servei públic". També ha demanat als agents que no es comportin com a "hooligans" en les xarxes socials i que actuïn en el seu dia a dia "amb coneixement, honestedat i coneixent la complexitat del moment" que viu el país per no haver d'"avergonyir-se" de la feina que fan.