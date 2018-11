Buch diu que "no és senzill posar una data límit" perquè els MENA deixin de dormir a les comissaries

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que "no és senzill posar una data límit" perquè els menors estrangers no acompanyats, coneguts com a MENA, deixin de dormir a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. Buch ha reiterat que aquesta mesura, que es produeix des de fa dos mesos, és "puntual i excepcional", però que els menors "no han de ser" a les dependències policials perquè no són delinqüents ni els ofereixen les garanties que necessiten. "La nostra voluntat no és acollir els MENA a les comissaries", ha dit.

Buch ha afegit que "és difícil dir què passarà", perquè el Govern desconeix quants menors poden continuar arribant, tot i que ha deixat clar que la situació actual "no és aconsellable ni òptima; com més aviat s'acabi, millor". "Estem treballant amb el departament d'Afers Socials i estem buscant solucions. És complicat pel nombre de menors que entren", ha explicat Buch, que ha reclamat al govern espanyol que plantegi una redistribució dels MENA i no deixi Andalusia, Catalunya i Euskadi en una "sobresaturació".

Anunci no complert

Quan a mitjans de setembre els menors van començar a dormir a les comissaries dels Mossos, la situació va tensar les relacions entre el departament d'Interior i de Treball, Afers Socials i Famílies. Pocs dies després, el Govern es va reunir d'urgència amb les entitats per abordar l'allau d'arribades i a finals de setembre la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que assumeix la tutela dels MENA, va anunciar que els joves deixarien de dormir a les comissaries en poques hores; una previsió que no s'ha complert.