El Govern impulsa la gratuïtat de peatges i transport públic durant la crisi sanitària

El Govern ha decidit impulsar la gratuïtat tant dels peatges com del transport públic mentre duri la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Així ho ha explicat la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell, Budó, durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts. "Es tracta d'una gratuïtat temporal del servei de transport públic que depèn del Govern mentre duri aquesta crisi, i també hem traspassat aquesta proposta a les Autoritats del Transport Metropolità (ATM) territorials i al consorci general de l'ATM, que es reuneix també aquesta tarda", ha detallat Budó.

A més, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que actualment ja hi ha 506 pacients i 214 professionals sanitaris derivats a hotels medicalitzats o preparats per atendre'ls, amb l'objectiu de "destensionar" el sistema sanitari."Són mesures que anem posant en marxa a mesura que ens colpeja aquesta epidèmia", ha dit Vergés, que ha explicat que el departament encara està "avaluant" les partides de 25.000 tests ràpids que ja han arribat, tot i que amb retard, a Catalunya. Aquestes comprovacions estan fent que encara no s'hagin pogut repartir a hospitals ni residències. "Les residències seran tindran prioritat quan els hi puguem fer arribar", ha assegurat la consellera.

Salut preveu una despesa extra de 1.800 milions per la crisi sanitària

Durant la compareixença, Budó també ha explicat que el Govern separarà 80 milions més del fons de contingència dels pressupostos –la partida per a imprevistos i emergències– i els destinarà a Salut "per fer front a inversions d'emergència derivades de la crisi sanitària". Budó ha concretat que el departament de Salut ha previst que la despesa total durant aquesta crisi superarà els 1.800 milions d'euros, i ha lamentat que "l'Estat només farà una aportació extraordinària de 50 milions". Segons Budó, aquesta diferència obligarà la Generalitat a "flexibilitzar el marge de dèficit que marca l'Estat".

A la reunió d'avui, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat indicacions "estrictes" a les conselleries de Treball i d'Interior perquè "vetllin pel confinament total d'empreses i treballadors". A més, han aprovat avançar en les ajudes a microempreses, sobretot del sector turístic, i tirar endavant un programa de subvencions que ajudi a garantir les cadenes de subministraments essencials.

Gairebé 2.500 denúncies en 24 hores

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat al seu torn que en les últimes 24 hores s'han identificat 6.650 persones a requeriment sanitari o judicial, s'han identificat 5.745 vehicles, s'han fet 21 detencions i s'han comptabilitzat 2.428 actes de denúncia contra persones.

A més, Buch ha dit que actualment ja hi ha 1.400 mossos aïllats preventivament pel virus. Un centenar, a més, han donat positiu de la prova del covid-19. Entre els policies locals hi ha 643 aïllats i 118 positius més.

Pel que fa al volum de circulació de cotxes i altres vehicles particulars o comercials, el conseller d'Interior ha explicat que el trànsit rodat d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha reduït globalment fins a un 80% de mitjana. Respecte a dimarts passat, per exemple, suposa una reducció d'un 49,1% en les sortides i d'un 35,5% en les entrades.

El Govern també ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dimarts per "destacar i lamentar" el fet que el govern espanyol segueixi cobrant la quota d'autònoms a aquests professionals, "la majoria dels quals han perdut els ingressos". "Fa dies que dèiem que això passaria i no entenem com és possible que un govern que es diu progressista hagi pogut cobrar ara els autònoms", ha insistit Budó.