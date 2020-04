EN DIRECTE | Budó denuncia una retallada de 215 milions de fons destinats a Catalunya

La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha denunciat que el Ministeri de Treball hagi retallat 215 milions d’euros de fons destinats a Catalunya per a polítiques d’ocupació. Budó ha insistit també en dotar als ajuntaments de les "eines necessàries" per sortir de la crisi a la vegada que ha demanat a l’Estat que s’endeutés per tal de rescatar "empreses i persones".