Autobusos per reduir el trànsit privat al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Les carreteres i accessos als parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac acostumen a omplir-se de vehicles privats els caps de setmana i festius, quan creix l'afluència de visitants a la zona. La congestió pot arribar a ser especialment greu en moments puntuals de l'any, com l'inici de la tardor o la temporada de bolets, i és per això que la Diputació de Barcelona i la Generalitat han decidit implantar permanentment línies d'autobús regulars que uneixin estacions de tren properes a les zones més visitades dels parcs per facilitar la mobilitat i fer-la més sostenible.

En el cas del Montseny, la tardor passada ja es va posar en pràctica una primera prova pilot que consistia en un autobús entre l'estació de Sant Celoni i la zona de Santa Fe i Fontmartina els caps de setmana i festius de la tardor. Ara aquesta ruta es recupera i funcionarà amb diferents freqüències i horaris depenent de l'època de l'any. A més, el bitllet estarà integrat dins dels títols de transport de l'Autoritat del Transport Metropolitana (ATM).

L'accés al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac funcionarà de manera semblant amb un autobús des de Terrassa que unirà l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat amb els municipis de Mura i Talamanca des de primera hora del matí i fins a la tarda. Es podrà comprar un bitllet combinat de tren i bus per fer el recorregut.

La solució de posar una oferta fixa de transport públic als accessos de tots dos parcs naturals no només permetrà reduir els problemes que comporten els vehicles privats sinó que també farà l'entorn "més sostenible" i l'arribada "més còmoda", ha defensat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín. Aquest any el cost del servei l'assumirà la Diputació, però el compromís és que el departament de Territori i Sostenibilitat se'n faci càrrec a partir de l'any que ve.