Busquen una vintena d'encaputxats que van assaltar un hospital de Cadis per alliberar un narcotraficant

Els cossos policials de l'estat espanyol busquen una vintena d'encaputxats que van assaltar el servei d'urgències de l'Hospital de La Línea de la Concepción, a Cadis, per alliberar el líder d'una xarxa de narcotràfic, que estava allà ferit i detingut. La cronologia dels fets va començar poc abans de les 16.00 hores d'aquest dimarts, quan una patrulla de la Policia Nacional que formava part d'un control ordinari va aturar una motocicleta en què circulava una parella. En veure el senyal, l'acompanyant va baixar de la moto "per facilitar" que el conductor, un conegut narcotraficant de la zona, pogués emprendre la fugida.

Al cap de poc, el conductor va xocar en una rotonda i va caure a terra, cosa que li va deixar ferides a la cama i a la cara. Els agents van comprovar que l'home tenia dues ordres pendents d'ingrés a la presó per delictes relacionats amb el tràfic de drogues. Per això, el van detenir i el van portar al servei d'urgències de l'Hospital de La Línea de Cadis. En aquest punt, la policia sospita que la dona que anava d'acompanyat amb ell a la moto va alertar els membres de la banda, que haurien decidit anar al rescat del seu "cap". Van reaccionar amb tanta rapidesa que els investigadors pensen que els membres ja estaven junts esperant el desembarcament d'alguna partida.

El cas és que una vintena d'encaputxats es va presentar a l'hospital, exclamant crits i tirant alguns objectes. Després de forcejar, de manera violenta, amb els dos agents de la policia que custodiaven el narcotraficant a les urgències, els encaputxats es van endur l'home emmanillat en una de les dues furgonetes amb les quals havien anat al centre sanitari. Durant l'assalt, els agents només van poder detenir un dels encaputxats.

El president de la Federació Provincial Antidrogues de Cadis, Francisco Mena, ha explicat que aquest incident violent "és una mostra més de la impunitat" de les xarxes de narcotràfic que hi ha al Camp de Gibraltar. Com també han expressat altres sindicats policials, Mena ha reclamat que els reforços a la zona per lluitar contra el narcotràfic siguin "permanents" i no "puntuals". Per la seva part, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confiat que la Policia Nacional trobarà els encaputxats que van cometre l'assalt i el narcotraficant fugit.

La presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, ha dit aquest dimecres que no sap "com dir-li" al govern espanyol que és "urgent i molt necessari" augmentar la presència dels cossos de seguretat al Camp de Gibraltar, davant "la situació d'inseguretat". L'alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha destacat que la feina policial "per desgràcia no és suficient", perquè "l'enemic a abatre és molt fort". "És una serp de set caps: per més que en tallis un, continua sortint", ha afirmat.