Busquen fons per trobar els biomarcadors genètics que provoquen trombosi als malalts de covid-19

Un 58% de les persones que van morir amb covid van desenvolupar una trombosi, segons un estudi realitzat a Alemanya, que també va determinar que en el 33% dels casos la causa de la mort va ser una trombosi pulmonar. Per intentar trobar els biomarcadors genètics que permetin preveure les trombosis en malalts de coronavirus, l'associació sense ànim de lucre Activa'tt per la salut ha engegat una campanya per recaptar un milió d'euros.

Els diners servirien, d'una banda, per estudiar més de 1.500 mostres genètiques de malalts de coronavirus, amb l'objectiu que el personal sanitari tingui els biomarcadors genètics per poder tractar correctament els pacients de covid en relació amb la trombosi. "Mentre no arriba la vacuna, ens hem de centrar en salvar vides. I si podem prevenir el 33% de les morts, podrem reduir la taxa de mortalitat", exposa un dels tres científics que hi ha darrere de l'entitat, José Manuel Soria, director de la unitat de genòmica de malalties complexes de l'Institut de Recerca de Sant Pau.

Soria, juntament amb José Román Escudero, director del servei mancomunat d'angiologia, cirurgia vascular i endovascular dels hospitals de la Santa Creu i Sant Pau, i Joan Carles Souto, coordinador del grup de recerca d'hemostàsia i trombosi i patró de l'Institut de Recerca de Sant Pau, van impulsar l'entitat el 2018 per canalitzar aportacions i donacions per a la recerca biomèdica en l'àmbit de les malalties vasculars.

El milió d'euros que volen recaptar també ha de servir per engegar una altra línia d'investigació: la trombosi que desenvolupen un 25% dels pacients oncològics sotmesos a quimioteràpia. "Cada minut, a Europa, mor una persona per una trombosi venosa", apunta Soria, que calcula que el 2021 podrien tenir enllestit el model de predicció del risc de trombosi per evitar embòlies pulmonars i la mort. "La malaltia trombòtica és una de les principals causes de mortalitat i gràcies al nostre estudi estem a punt de revertir aquesta situació", subratllen els investigadors.

La patent dels biomarcadors genètics està dipositada a favor de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona "i, per tant, està en mans del sistema públic", segons els impulsors. Les donacions per contribuir en les dues línies de recerca es poden realitzar des de la pàgina www.activatt.com.