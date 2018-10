Un home mata la seva exdona a trets, atropella la filla i se suïcida

Un home ha matat presumptament la seva exparella a trets al mig del carrer a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, i posteriorment ha atropellat una de les seves filles, que ha resultat ferida greu i ha sigut evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Poc després l'autor dels fets s'ha suïcidat penjant-se en una zona rural al municipi de Montagut i Oix, a 13 quilòmetres de Sant Joan les Fonts, segons han confirmat fonts de la investigació a l'ACN.

Les dues filles de la parella, de 23 i 25 anys, han sigut testimonis de la mort de la mare, de 48 anys. Posteriorment la més gran ha sigut atropellada pel presumpte homicida i ha resultat ferida greu. Segons han explicat fonts veïnals, l'home tenia una ordre d'allunyament i estava a la presó per haver intentat cremar la mare i les dues filles dins de casa seva fa dues setmanes, però n'havia sortit recentment. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el presumpte autor dels fets tenia 53 anys i nacionalitat espanyola i era veí de Campdevànol.

Els fets han passat a les quatre de la tarda tocades, quan la mare i les dues filles estaven caminant i han vist l'home, que anava en cotxe. Quan l'han vist les filles han fugit corrent, però la mare ha ensopegat i no ha pogut marxar. Segons diversos testimonis, aleshores el presumpte homicida li ha disparat més d'un tret amb una escopeta. Mentre l'estava disparant, un mecànic que passava per allà amb el cotxe ha atropellat l'autor dels trets per ajudar la mare i ha anat a socórrer-la, tot i que ja no ha pogut fer res per la seva vida. Tot seguit, l'home ha apuntat el mecànic amb l'escopeta des de sota el cotxe, però l'arma li ha fallat.

Després el presumpte homicida ha agafat el cotxe i ha atropellat una de les dues filles, la de 25 anys, que ha quedat ferida greu. Segons els veïns, la parella s'havia separat feia poc. Els fets han passat a uns 10 minuts a peu del domicili familiar, que es troba al barri de les 40 cases.