Busquen un pres perillós fugat de Saragossa en un trasllat

La Guàrdia Civil busca des de la mitjanit un pres perillós condemnat per segrest i intent d'assassinat que ha fugit quan tornava en ambulància a la presó de Zuera (Saragossa) després de passar una revisió mèdica ordinària en un hospital de la capital aragonesa. Segons fonts penitenciàries, el pres, Benito O.P., que té 61 anys i pertany a un conegut clan de delinqüents de Saragossa, ha aprofitat el tràmit d'accés a la presó per treure's els grillons, obrir l'ambulància i fugir corrent per una zona de descampats, fent servir la foscor de la nit per amagar-se.

Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que l'intern ha aprofitat el moment en què es retiraven els agents que escortaven el transport per fugir. Després dels fets s'ha obert una investigació per part d'institucions penitenciàries i s'ha activat un dispositiu de recerca en el qual participen diferents unitats de la Guàrdia Civil. Benito O.P. va ser condemnat per l'Audiència d'Osca al desembre, juntament amb el seu germà, a penes de més de 20 anys de presó pel segrest d'una dona a Saragossa i el posterior intent d'assassinat del propietari d'una armeria de la capital aragonesa, que van assaltar per robar-hi.

Els germans, tots dos amb antecedents per robatori, van ser detinguts setmanes després dels fets a València, al voltant d'una sucursal bancària que, suposadament, tenien previst assaltar. Fonts pròximes a la investigació no han descartat que el pres hagi planificat la seva fugida prèviament, aprofitant la sortida ordinària per a una revisió mèdica per a la qual hi havia cita prèvia. També han plantejat que el seu clan familiar, situat a Saragossa, pogués estar informat de la seva sortida i li hagués prestat algun tipus de suport per facilitar l'escapada.

Altres fonts penitenciàries han assegurat que Benito O.P. és un intern "molt tranquil" i adaptat a la vida a l'interior del recinte de la presó. De moment es desconeix com ha pogut treure's ell mateix els grillons que el mantenien subjectat i obrir l'ambulància per escapar-se.