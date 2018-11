Busquen dues persones que circulaven amb patinet elèctric per un carril ordinari de la Diagonal de Barcelona

La Unitat d'Investigació de Prevenció d'Accidents (UIPA) de la Guàrdia Urbana de Barcelona analitza un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials en què es veu una parella circulant amb un patinet elèctric per un carril ordinari de la Diagonal. El vídeo el grava un taxista que condueix a uns 70 quilòmetres per hora mentre fa la filmació, probablement amb un telèfon mòbil. Es desconeix, de moment, la data de l'enregistrament. La UIPA s'ha fet càrrec de la investigació de les imatges per intentar identificar les dues persones. No es descarta, d'altra banda, que la investigació pogués acabar afectant també el taxista, perquè condueix amb el mòbil a la mà i va a més velocitat de la permesa.

L' @barcelona_GUB està analitzant aquest vídeo per intentar localitzar la persona que dirigia el patinet. Recordem que aquest tipus d'accions són una temeritat i posen en perill tant la persona que les realitza com la resta d'usuaris. pic.twitter.com/yBbkZ55dVp — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 14 de novembre de 2018

Fonts municipals han indicat a l'ACN que els dos ocupants del patinet elèctric podrien haver incorregut en una infracció de l'ordenança de circulació de vehicles, reformada recentment per incloure-hi aparells com el patinet de les imatges, concretament el setembre del 2017.

També subratllen que, en el cas de les imatges en qüestió, el patinet hauria d'haver estat circulant pel carril bici de la Diagonal, no pel carril ordinari, i a un màxim de 30 quilòmetres per hora, una velocitat que al vídeo la parella sembla superar.