El CAC vol que es prohibeixin els anuncis de jocs en l'horari protegit

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha demanat la prohibició dels anuncis de jocs en línia durant l'horari protegit, és a dir, de les 6 h a les 22 h. La proposta també demana que no surtin personatges famosos en els anuncis, que es limiti l'ús dels jocs a menors d'edat i que no s'incentivi aquestes pràctiques amb bonificacions que motivin el joc.

El CAC insisteix que els jocs en línia poden tenir una repercussió important en la salut dels menors, els joves i les persones vulnerables. El Consell Audiovisual assegura que cal prestar atenció a aquests col·lectius perquè el joc pot generar un trastorn addictiu i alhora, la seva incidència repercuteix en la salut pública. Posen especial atenció en els anuncis d'apostes durant les retransmissions en directe d'esdeveniments de tipus esportiu o de qualsevol naturalesa competitiva, asseguren que són els que més risc generen, sobretot en persones menors d'edat.

Les dades que presenta l'estudi del CAC adverteixen un creixement del joc en línia, i paral·lelament un creixement també de les ludopaties en menors de 26 anys –en menors d'aquesta edat, el joc en línia es la principal causa de ludopatia. L'estudi afirma que la ludopatia en el joc en línia és molt més ràpida d'adquirir: per patir ludopatia en el joc presencial (com ara les màquines escurabutxaques) calen entre 7 i 10 anys, en canvi, en el joc per internet només calen entre 1 i 2 anys.

El Consell també assegura que gran part dels anuncis que es fan durant les retransmissions esportives corresponen a jocs i apostes en línia. Segons l'informe presentat pel CAC, els anuncis de joc en línia van representar un 45% de la publicitat d’una retransmissió esportiva de ràdio i el 20% de la publicitat d’un partit de futbol.

El CAC va aprovar aquestes consideracions el 9 de gener en resposta a la sol·licitud feta pel ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable. Des del Consell plantegen reforçar les restriccions que preveu el ministeri pel que fa a les comunicacions comercials sobre joc i ho justifiquen considerant que actualment la protecció dels menors no queda prou garantida.

Endurir els horaris i eliminar la imatge dels famosos

El projecte del reial decret proposa, en el seu redactat actual, prohibir els anuncis comercials sobre joc en les franges horàries de protecció reforçada per als esdeveniments en directe. Les franges de protecció reforçada són entre les 8 i les 9 hores i entre les 17 i les 20 hores en el cas dels dies laborables i entre les 9 i les 12 hores dissabtes, diumenges i festius. El CAC, per la seva banda, demana reforçar les restriccions i proposa estendre la prohibició a una totalitat de l'horari protegit –de les 6 a les 22h tots els dies de l'any. Justifiquen aquesta petició en el fet que que la llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, estableix que els programes d’atzar i apostes només es poden emetre entre l’1 i les 5 de la matinada, si bé no estableix disposicions específiques a les comunicacions comercials sobre les activitats de joc.

Una altra de les peticions del Consell és que desapareguin les imatges de personatges famosos en aquest tipus comunicacions comercials. Creuen que els anuncis de jocs en línia i apostes no han de ser realitzats per les mateixes persones que duen a terme la retransmissió de l'esdeveniment o que hi participin. Segons el Consell, aquest fet pot causar confusió entre la comunicació comercial i la retransmissió mateixa.

El CAC també considera que s'hauria de dur a terme la prohibició d'accés de menors a aquests tipus d'aplicacions a joc gratuïts, i afegeixen que aquests menors es troben en una edat molt vulnerable a generar un hàbit que, en arribar a la majoria d’edat, podrien comportar, entre altres efectes, una addicció al joc.