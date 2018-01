El CAC retira sis continguts de la xarxa per promoure l'homofòbia

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha retirat o restringit l'accés a menors a vídeos i fòrums d'internet que promovien l'homofòbia. En un comunicat, el CAC ha informat que, en concret, ha retirat sis continguts a internet que promouen l'homofòbia, i també ha restringit l'accés als menors d'edat en quatre casos més i han desactivat els comentaris homòfobs en un altre cas. Als continguts retirats o vetats hi ha expressions denigrants i ofensives contra el col·lectiu LGTBI, que defienixen l'homosexualitat com a perversió i consideren que es tractava d'una malaltia i un desequilibri mental. També hi havia continguts d'amenaça i d'exhortació de la violència contra aquest col·lectiu.

Al desembre el CAC va demanar la retirada d'aquests continguts de la xarxa a les empreses proveïdores i ho va denunciar a la fiscalia. La resposta de les empreses, que gestionen les plataformes d'intercanvi de vídeos com YouTube o Dailymortion, o l'administradora de fòrums CloudFlare,a han retirat o modificat 11 continguts denunciats pel Consell Audiovisual Català. Així doncs, quatre continguts han estat eliminats de la plataforma YouTube i han imposat condicions mínimes d'edat en quatre casos més i també ha desactivat els comentaris en un altre cas. Dailymotion, per la seva banda, ha retirat el vídeo que havia estat denunciat mentre que l'empresa CloudFare ha retirat el fòrum que administrava.

56 continguts retirats o vetats des de 2016

El 2015, el CAC va iniciar actuacions en l'àmbit d'internet i va començar a fer informes de denúncia sobre pornografia infantil, anorèxia o bulímia, violència masclista, incitació al suïcidi, pedofília o homofòbia.

Des del 2016, a més de les denúncies a la fiscalia, el CAC també s'adreça directament a les empreses proveïdores per demanar-los la retirada dels continguts denunciats, i han actuat en 56 dels casos. En concret han retirat fins a 38 continguts, han inclòs advertència de contingut o bé registres previs en nou casos i en els altres vuit casos restants els continguts no es poden trobar en obert, ja sigui perquè han caducat o bé perquè han passat a l'àmbit privat.