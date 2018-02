CCOO denuncia que els usuaris a qui se'ls concedeix la renda garantida no són notificats

"La falta de transparència en l'aplicació de la renda garantida és molt preocupant". Així de contundent s'ha mostrat aquest dimarts la coordinadora d'Acció Social de CCOO a Catalunya, Carme Martínez, a l'hora de denunciar el funcionament del nou subsidi català, que es va posar en marxa el 15 de setembre per a tots els ciutadans amb ingressos inferiors a 564 euros.

El sindicat ha criticat que els usuaris a qui se'ls concedeix l'ajuda no són notificats, de manera que no saben si cobraran, ni quan ho faran. Segons Martínez, només són notificats els expedients denegats. En aquests casos, a més, "la Generalitat no inclou el motiu de la denegació, de manera que els usuaris no poden presentar un recurs perquè no saben què han d'argumentar".

Fonts del departament d'Afers Socials, Treball i Famílies, han desmentit a l'ARA que els expedients favorables no es notifiquin, així com el fet que no s'incloguin els arguments en aquells que són denegats. "Els expedients favorables es comuniquen, i els denegats són argumentats amb tots els detalls legals", asseguren.

Des de CCOO també han denunciat els problemes que suposa que el reglament de la renda garantida encara no s'hagi desenvolupat, fruit de la falta de govern per l'aplicació de l'article 155. A causa de la manca de reglament, els processos d'aplicació de la renda garantida no sempre són clars, denuncia Isabel Duran, delegada sindical d'una oficina de Treball (SOC). "En alguns casos no se sap quina documentació cal demanar per acreditar la unitat familiar", exemplifica Duran. Enmig de la confusió, afegeix, s'estan donant situacions com ara l'oferiment de plans d'inserció laboral com a condició per cobrar la renda "a persones de 85 anys".

61.000 sol·licituds des de setembre

"Estem molt preocupats", ha reiterat Martínez, que ha retret a la Generalitat "la falta d'informació" i la poca "transparència" en la gestió de la renda garantida. Per posar remei a aquesta situació, CCOO ha informat que de forma temporal habilitarà diversos punts arreu del país per acompanyar els usuaris que hagin sol·licitat la renda garantida i tinguin dubtes sobre el procés.

Segons dades de la Generalitat, del 15 de setembre al 15 de febrer un total de 61.000 persones han demanat ser beneficiaris de la renda garantida. D'aquestes, n'hi ha 26.000 que es van descartar de seguida perquè "no complien els requisits", segons el departament d'Afers Socials, Treball i Famílies. La previsió és que demà, 28 de febrer, es resolguin 8.000 sol·licituds, ja sigui favorablement o desfavorablement.