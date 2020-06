CCOO reclama que la sanitat privada també cobri la paga extra

CCOO de Catalunya considera que la Generalitat ha "oblidat" les netejadores i el personal de la sanitat privada, i per això reclama que aquests col·lectius també rebin algun tipus de compensació econòmica, en la mateixa línia del que cobraran els professionals que treballen als sectors públic i concertat.

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya ha recordat que els treballadors de la sanitat privada "també han atès pacients afectats pel coronavirus". I afegeixen que, en alguns casos, també ho han fet en condicions difícils. És per això que demanen que es negociïn les retribucions, que qualifiquen "insuficients i sense criteris objectius coneguts", en la Taula del Diàleg Social.

També volen que rebi la bonificació el personal de neteja, format majoritàriament per dones, i que en línies generals està externalitzat dels centres sanitaris. "S'han convertit en un servei essencial per lluitar contra la pandèmia, especialment en els centres sanitaris i residències, i ara sorprèn que el Govern oblidi aquest col·lectiu en el moment de reconèixer la seva feina i no les inclogui", argumenta la Federació de Construcció i Serveis d'aquest sindicat.

Les infermeres es reivindiquen

No és l'únic sindicat que ha aixecat la veu, ja que Infermeres de Catalunya també rebutja que les gratificacions depenguin de la categoria professional. "El compromís i el sobreesforç ha sigut el mateix per part de tots els professionals", justifiquen en una carta que han enviat directament a la consellera de Salut, Alba Vergés.

El text, molt crític, opina que la retribució hauria de ser la mateixa per a tothom i adverteix que "una paga puntual no reverteix la precarietat". També critiquen que es "deixi de banda" el personal de les residències geriàtriques privades perquè "la Generalitat va fer ús dels llits de centres privats i del seu personal", i qualifiquen d'"imperdonable" que no es tingui en compte els treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Finalment, exigeixen al Govern “previsió davant el possible i gairebé segur rebrot que vindrà”, en matèria dels drets laborals i també de les condicions de seguretat.