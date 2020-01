Els sindicats convocaran vaga general a la petroquímica de Tarragona al febrer

Dos dels principals sindicats catalans, CCOO i la UGT han anunciat aquest divendres que convocaran vaga general a la petroquímica de Tarragona a principis de febrer i han cridat a l'aturada –que serà de 24 hores– tots els treballadors del polígon. Els sindicats denuncien que el Govern "no ha fet res" des que, fa un any i mig, van avisar sobre les "deficiències" dels plans d'emergència de les empreses químiques de la Canonja, on aquest dimarts va explotar un dels dipòsits d'òxid d'etilè de la companyia Iqoxe. CCOO i la UGT acusen la Generalitat de "falta d'interès en prendre mesures" per "garantir la seguretat" dels treballadors del sector petroquímic de Tarragona, i han exigit que es revisin els protocols actuals, tant interns com externs.

Els dos sindicats s'han reunit aquest matí amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per abordar la situació després de l'accident de dimarts –que ha causat fins ara tres víctimes mortals i set ferits–. "Se'ls ha posat damunt de la taula una sèrie de mancances i fins i tot de deixadesa, perquè pensem que les coses s'han de fer d'una altra manera", ha remarcat el secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, i ha afegit: "No hem vist cap actuació des de la reunió de l'octubre. El sindicat ha subratllat que l'estiu passat ja va denunciar "la situació de descontrol i falta d'informació" arran de dos accidents greus al polígon.

El Homrani ha recordat que Inspecció de Treball ha obert dos expedients a l'empresa química Iqoxe després de l'explosió, que se sumen a les quatre sancions que la Generalitat havia posat a l'empresa en matèria de salut, seguretat laboral i condicions de treball entre el 2015 i el 2017, i als dos que Iqoxe ja tenia en marxa, vinculats a aspectes de relacions laborals, abans de l'incident. Unes sancions que –ha dit Homrani– "no són excepcionals" a les empreses de la petroquímica. Els sindicats han aprofitat la trobada per denunciar la precarització laboral del sector. "Volem que tinguin en compte la seguretat laboral", ha dit Llort, que ha posat d'exemple els cursos que es fan en un sol dia.

651x366 Vista del lloc de l'accident a l'empresa petroquímica IQOXE / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Vista del lloc de l'accident a l'empresa petroquímica IQOXE / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

"Cap anormalitat"

Per la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat aquest divendres al matí que l'empresa on es va produir l'accident complia "els plans de seguretat" industrial i no tenia cap incidència declarada. Iqoxe havia passat les inspeccions tècniques de manera regular i no tenia "cap anormalitat", ha explicat la consellera en roda de premsa. L'empresa ho corrobora: "La companyia i els seus treballadors van complir amb els protocols de seguretat establerts en els plans d'autoprotecció", ha detallat Iqoxe en un comunicat. En el mateix escrit, l'empresa nega que produís per sobre del que tenia autoritzat i assegura que en el moment de l'explosió només estaven funcionant dos dels cinc reactors, fruit de la baixa demanda.

Tot i això, el departament d'Empresa ha obert dos expedients informatius a l'empresa per conèixer els detalls de l'accident i avaluar-ne les causes, que a hores d'ara encara es desconeixen. Sobre què va provocar l'explosió al dipòsit, el conseller El Homrani ha assegurat que Treball "anirà fins al fons" per determinar "les causes i les responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral", malgrat que ha advertit que la investigació serà "llarga i complexa", especialment per les condicions en les quals ha quedat l'entorn de la planta arran de l'explosió.

Continua el transvasament

Aquest matí de divendres s'ha continuat amb les tasques de buidatge de l'òxid d'etilè dels dipòsits. Els Bombers preveuen omplir dos tancs més amb el producte al llarg de la tarda –en total serien sis– fins a aconseguir eliminar les 100 tones de volum global del producte que es trobaven a la planta quan va tenir lloc l'explosió. Segons ha informat el cos, un cop s'acabi amb el transvasament de l'òxid d'etilè "es passarà de fase d'emergència a fase d'alerta" del Plaseqcat i s'anirà desescalant el nivell d'emergència de la situació.