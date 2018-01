La CGT denuncia la "porta giratòria" del retorn de l'exdirector de la DGAIA a la fundació Plataforma Educativa

L'exdirector de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) Ricard Calvo torna a treballar a la fundació Plataforma Educativa, on havia estat abans de l'etapa al Govern, segons ha denunciat la CGT, que ho considera un cas de "porta giratòria". La fundació aixopluga un conglomerat d'empreses que esdevenen unes de les receptores principals de contractes de l'Administració vinculats, entre d'altres, a la gestió d'instal·lacions on s'atenen menors a càrrec de la Generalitat. La CGT, que va ser molt crítica amb el fitxatge de Calvo per la DGAIA i amb la seva gestió al capdavant de l'ens públic, ha recordat que mentre ostentava aquest càrrec es van atorgar contractes a la fundació Plataforma Educativa per valor de 100 milions d'euros. Després de dimitir del càrrec l'agost passat, el 15 de novembre es va informar els treballadors de la plataforma que Calvo tornava com a director tècnic, segons han indicat fonts de la CGT.

El mateix sindicat ha explicat que els contractes que van rebre les empreses que formen part de la fundació mentre Calvo dirigia la DGAIA per gestionar centres de menors durant els pròxims vuit anys suposen el 80% del total de concursos públics, per la qual cosa lamenta la seva manca "d'ètica i moral".



Abans de ser nomenat director general de la DGAIA el 26 de gener del 2016, Calvo havia estat director adjunt de la Fundació FASI (2010 -2016), gerent de la Fundació Resilis (2007-2010), gerent i tresorer de Plataforma Educativa (2004-2007) i director del CRAE Sant Daniel (1996-1998). També havia estat vicesecretari i conseller de la firma Eina Activa, empresa d'inserció i conseller a les empreses públiques Transports Municipals del Gironès i Vivendes de Girona. Va ser regidor del grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona.



El sindicat considera que el fet que Calvo hagi fitxat per la fundació Plataforma Educativa incompleix la llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs i és de "dubtosa legalitat", perquè no respecta el termini de dos anys que els marca per entrar a treballar a una empresa a la qual havien adjudicat contractes mentre exercien el càrrec públic.



A banda, CGT recorda que Calvo té en curs una investigació a l'Oficina Antifrau per adjudicar a entitats a les quals havia estat vinculat laboralment projectes per valor de més de 100 milions d'euros. També afirma que va atorgar 20 milions d'euros a la fundació FASI, de la qual estava en excedència, alhora que aquesta entitat privada pagava a una immobiliària de la seva mateixa propietat lloguers mensuals que quintuplicaven el preu de mercat.



Aquests contractes públics adjudicats al conglomerat empresarial de Plataforma Educativa-Fundació Privada Resilis-FASI i denunciats per la CGT són, entre d'altres, el contracte del CREI de Tordera, el del Centre d'Acollida de la Misericòrdia, el del CREI Juià a Girona i el de les noves Cases d'Infants de Badalona i Lleida.