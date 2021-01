Un jutjat obliga el CIE de Barcelona a reprendre les visites als interns

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona obliga la direcció del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona a respectar el dret dels interns a rebre visites adoptant les mesures necessàries per prevenir possibles contagis de covid-19. Les visites en aquest espai estaven suspeses des que el 5 d'octubre s'hi va reactivar l'internament de persones superada la primera onada de la pandèmia, després que a l'abril la justícia decidís que calia buidar aquests centres per evitar "amuntegament" de persones.

El jutjat resol ara que l'accés de nous interns es faci entre les 6 h i les 22 h, sempre en l'horari d'atenció del servei mèdic del centre. A més, marca que s'ha de prendre el control de temperatura i oferir gel hidroalcohòlic a tota persona que accedeixi al CIE, que podrà fer-ho sempre amb mascareta i si no supera una temperatura corporal de 37,5 graus.

Per contra, el jutjat al·lega que la decisió de tancar el centre, com demanen l'Ajuntament de Barcelona i diverses entitats, "excedeix" les seves funcions. El consistori, Migra Studium i Irídia consideren que la interlocutòria arriba tard i és insuficient. Les entitats havien denunciat que prohibir als interns rebre visites atemptava contra els seus drets.

"Han hagut de passar més de tres mesos des de la primera demanda i gairebé 10 mesos des de la declaració de la pandèmia al nostre país per rebre una resolució judicial", han lamentat en un comunicat conjunt la Fundació Migra Studium i Irídia. Les dues entitats destaquen que enmig de l'actual tercera onada "no deu ser fàcil l'internament en especials condicions d'aïllament i manca de relació amb les persones estimades". Per això celebren que s'exigeixi la represa de visites als interns, però lamenten que la resolució no arribi fins ara.

En aquest sentit, recorden que, mentre el 5 d'octubre es reactivava l'internament de persones al CIE de la Zona Franca, quedaven suspeses les visites als interns per part de familiars i persones properes, així com de les voluntàries d'ONG que, com la Fundació Migra Studium, han estat visitant interns des del 2012. Asseguren que un centenar de persones han entrat al CIE des que va recuperar la seva activitat a l'octubre.

Les entitats segueixen defensant que la tutela dels drets i la salvaguarda de la vida, la salut i la integritat d'interns i treballadors és un encàrrec "expressament donat per la llei al jutjat d'instrucció, fins i tot si això implica tancar el CIE". A més, remarquen que altres òrgans judicials, com ara a Múrcia o a les Canàries, han entès que tancar el CIE en pandèmia amb persones contagiades a dins sí que era de la seva incumbència judicial.

Deficiències constatades al CIE

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona també considera que la interlocutòria "arriba tard", tres mesos després del primer cas de covid detectat al CIE i deu mesos després de l'inici de la pandèmia. El consistori lamenta, en declaracions recollides per l'ACN, que la resolució només fixa un protocol "molt bàsic" d'ingrés de nous interns i visitants, però "en cap cas" complimenta la necessitat de disposar d'un pla.

Per tot plegat, reitera la petició al ministeri de l'Interior perquè tanqui el centre "abans que hi hagi més contagis". "Els drets humans i la salut pública han de prevaldre sempre", afirmen fonts municipals.

En els últims mesos, l'Ajuntament ha enviat dues queixes al jutge de control del CIE de la Zona Franca arran dels casos d'interns positius i les "deficiències" constatades a través d'inspeccions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. En aquest sentit, expliquen que el CIE no disposa d'un pla de contingència complet per evitar la transmissió del virus, ni compta amb cel·les suficients per fer aïllaments.

Segons ha denunciat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, la resposta del jutge de control no atén cap dels requeriments que es fan a nivell sanitari. "Estem molt decebuts, és insuficient, en cap altre establiment residencial podria passar una situació com aquesta", critica.