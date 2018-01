La CNN posa Barcelona en el grup de ciutats a evitar per la massificació

La cadena nord-americana CNN ha assenyalat Barcelona com una de les 12 ciutats que els turistes han d'evitar durant el 2018 i proposen visitar València com a alternativa per la seva proposta cultural i gastronòmica. Segons el portal de viatges de la cadena nord-americana, dins d'aquest grup de "diversos destins que han tingut massa visitants estrangers inundant els seus carrers o els seus ecosistemes fràgils" també hi ha Venècia, les illes Galápagos, Santorini, el Machu Picchu i el Taj Mahal, entre d'altres.

També han destacat que "l'augment de visitants a la capital catalana en un 25% respecte al 2012 ha generat descontentament entre els habitants locals". Per aquest motiu, proposen València com a alternativa "per a un descans menys agitat i amb menjar i cultura capaços de competir amb el millor de Barcelona".

La web de CNN Travel ha explicat que "l'augment de visitants a la capital catalana ha anat acompanyat de la proliferació de pintades contra el turisme i protestes davant la platja de la Barceloneta contra els que utilitzen la sorra per dormir després d'una "nit de sangria".

A més, han destacat les queixes dels residents per l'augment del preu dels lloguers per la irrupció de portals com Airbnb, i com l'Ajuntament ha aprovat una normativa per limitar el nombre de llits turístics per fer front al problema.