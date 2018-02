Cristian Génova: “Ningú té dret a preguntar-me, sense filtres, si enyoro poder caminar”

Cristian Génova, conserge a l’Institut del Teatre, fa un any i mig que recorre teatres i instituts amb Cristian, una obra on mostra la seva vida quotidiana. El Cristian sempre ha anat amb cadira de rodes i en el teatre ha trobat la manera d’expressar-se i combatre els prejudicis. Amb la companyia T de Tullido, que dirigeix Kike Palau, estan assajant la seva segona obra, Cristian 3r, basada en Ricard III de Shakespeare. La volen estrenar a l’estiu i han llançat un Verkami per trobar finançament per al projecte.

Com va ser la teva entrada com a conserge a l’Institut del Teatre?

M’ho van posar fàcil. Els primers dies van ser durs, però al cap d’una setmana els murs estaven enderrocats.

Quins prejudicis et vas trobar?

Sempre n’hi ha, per a les persones amb cadires de rodes. Hem de demostrar moltes més coses. És constant. Una vegada a l’Institut del Teatre va venir una persona i em va dir si no hi havia ningú normal per fer aquella feina. Li vaig dir que allà ningú era normal, perquè tots érem funcionaris. Vaig trigar 25 minuts a fer una feina que normalment faig en cinc. Vaig pensar, ara veuràs!

T’ho agafes amb força sentit de l’humor.

No queda més remei. O m’ho prenc amb humor o començo a donar patades. L’humor és una eina que em ve de sèrie, i en el teatre encara ho potencio més. El Kike [Kike Palau, director de la companyia T de Tullido] ha polit una cosa que jo ja tenia innata, m’ha donat eines i instruments. No només per al teatre sinó també per a la meva vida quotidiana. Em considero una mica psicòleg, a l’Institut del Teatre la gent m’explica els seus problemes.

Ets bon observador?

Crec que em fixo en els detalls i intento fer bé la meva feina i, per fer-la bé necessito saber què necessita l’altra persona. No som màquines.

Com vas decidir fer el pas i explicar la teva història al teatre?

Volia un repte, eines noves. Un dia em vaig animar, vaig veure el Kike allà al fons, menjant un entrepà, i vaig pensar: m’hi acostaré i l’hi preguntaré. Em va dir: ens veiem dilluns i en parlem. No va dubtar ni un segon, cosa que em va sorprendre, perquè no sabia si tenia formació o no, o què podia fer. Volia posar-me en mans d’algú que sabés guiar-me i entre els dos poder trobar el camí. Tenia clar el que no volia que passés.

I què era?

No volia ser el típic friqui a qui posen al mig de l’escenari. Si sortia a escena, havia de ser amb un espectacle de qualitat. Crec que és un tema que s’ha de cuidar molt.

És molt difícil trobar l’equilibri.

La línia és molt fina. Crec que no la creuem. Però això ho ha de decidir el públic. És el meu punt de vista, però potser a molts tolits no els agrada. No pretenem portar cap bandera. Simplement fem un espectacle, primer Cristian i després Cristian 3r, basat en Ricard III, perquè el públic s’emocioni, plori, senti ràbia i impotència. És una manera de comunicar i arribar a la gent.

Però fas una cosa força difícil, et mostres a tu mateix.

Em mostro cada dia perquè és evident que no podré aixecar-me i demanar cafè. Però hi ha escenes que em van costar, van ser dures.

Com quines?

No vull fer cap espòiler [diu somrient]. Però hi ha escenes de la meva vida quotidiana que són dures. No és traumàtic, però costa mostrar-les. Per exemple, mostrar que no pots cordar-te les sabates i que necessites ajuda. A ningú li agrada donar a conèixer els seus punts vulnerables.

Què t’impulsa a sortir a l’escenari?

Tenir veu. El millor regal que m’han fet com a actor és el que em va dir una persona després de veure l’espectacle. Em va dir que tenia una filla amb discapacitat i no ho acceptava, van veure l’espectacle i em va dir que la filla havia volgut demanar hora al psicòleg perquè tenia ganes de fer coses i superar-ho.

Per què T de Tullido?

Per trencar etiquetes, sempre s’intenta no ferir la sensibilitat utilitzant paraules diferents però tot són etiquetes. Hi ha gent que fa preguntes sense filtre. Una vegada un espectador em va dir si no trobava a faltar caminar. Li vaig respondre que no perquè mai havia caminat. La pregunta tenia un punt de retorçat perquè buscava l’alleujament, pensava: sort que no m’ha passat a mi o als meus fills. Què li aportava aquesta informació? Ningú té dret a preguntar-me, sense filtres, si enyoro poder caminar.

Quines eines t’ha donat el teatre per intentar canviar el punt de vista?

Visibilitat, un altaveu. No pretenc que el públic pensi com jo, sinó que simplement pensi.

¿Has pensat a matricular-te a l’Institut del Teatre?

Faig un intensiu amb els membres de la companyia. No puc estudiar i tenir el títol per les limitacions físiques. Però puc posar una obra en marxa.

A l’obra expliques el teu part. Per què?

És una pregunta que tothom em fa als dos minuts de coneixe’m. Doncs si tant interessa, expliquem-ho. Sorprèn perquè en lloc de què va passar em podrien preguntar què soc capaç de fer.