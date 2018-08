Tota l'oposició tret de la CUP reprova Colau per la seva falta de gestió de la violència i l'incivisme

Alfred Bosch, d'Esquerra, ha dit que Colau "ha abandonat" la seva responsabilitat en matèria de seguretat. Carina Mejías, de Ciutadans, ha parlat de "crisi greu de convivència" i "falta de gestió dels problemes". Raimond Blasi, del PDECat, ha criticat l'Ajuntament per "passar del demagog 'Sí se puede' al 'no s'hi pot fer res'". Montse Ballarín, del PSC, ha assegurat que al consistori "se li ha escapat de les mans la seguretat de la ciutat". I Alberto Fernández, del PP, ha recordat que "la inseguretat no fa vacances" i ha sumat els retrets pels problemes de seguretat a l'Ajuntament a d'altres contra la Generalitat per la seva ineficiència, extrem en el qual curiosament donava la raó a un dels principals arguments del consistori quan es defensa dels atacs pels problemes de convivència, accentuats a l'estiu, a Ciutat Vella.

Tots els partits de l'oposició tret de la CUP, així doncs, han votat a favor del document que condemna i reprova la gestió de Colau en matèria de seguretat i demanen que abandoni aquesta àrea que ella mateixa va decidir assumir per voluntat pròpia. No obstant això, la votació no té cap resultat efectiu, ja que només la mateixa Colau té competències per renunciar al seu càrrec com a responsable de seguretat. La CUP Capgirem Barcelona no hi ha assistit perquè ho consideren "un acte de precampanya" que no va a l'arrel del problema.

[Nota de premsa] No participarem d'una escenificació, d'un acte de precampanya electoral que no té cap intenció d'incidir en les condicions de vida de les veïnes, no assistirem a la comissió extraordinària d'avui. https://t.co/mep8vNxGcm — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 8 d’agost de 2018

Durant la defensa de la seva gestió, Laia Ortiz, alcalde accidental mentre Colau està de vacances, ha insistit també que la comissió és una campanya "per desgastar" el govern a nou mesos de les eleccions municipals. Ortiz ha reiterat que el consistori "condemna qualsevol tipus d'agressió" en referència a l'atac d'un grup de manters a un turista nord-americà, fet que va precipitar la reprovació de Colau.

Ortiz ha insistit que Barcelona "és una bona ciutat per viure i una ciutat segura", i ha recordat que els principals problemes de la ciutadania són "l'habitatge, la massificació i l'atur" i ha defensat que l'Ajuntament "és l'única administració que està complint les recomanacions del síndic" en matèria de seguretat, en una nova petició al conseller d'Interior de la Generalitat, al qual acusen d'inacció en les necessitats de la ciutat.

En una comissió en què han volat les ganivetades, Bosch ha respost: "¿Heu vingut a plorar o a governar?" I ha acusat el consistori de "neoliberalisme" en el moment que "abandona l'espai públic", a més d'alertar del risc que Barcelona es converteixi en una "narcocapital" d'Europa.

Des del PSC, Ballarín, que ha arribat amb una proposta sota el braç, ha ofert a l'Ajuntament "treballar junts" per millorar la seguretat amb un nou pla de ciutat. També ha retret que l'alcaldessa no hagi interromput les seves vacances per la comissió, punt en el qual ha estat d'acord amb Mejías, de Ciutadans.

A més a més, Blasi, del PDECat, ha recordat en diverses ocasions les declaracions per Twitter d'Albert Arias, director del pla estratègic de turisme de Barcelona, que va enviar "a la merda" els qui responsabilitzaven Colau per l'agressió dels manters, i n'ha demanat la dimissió, petició a la qual s'han sumat els altres regidors opositors.

El líder del grup municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha presentat sis esmenes a la reprovació, a les quals cap grup ha donat suport. Els punts eren l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, que l'Ajuntament es personi com a acusador particular contra qualsevol tipus d'agressor, demanar responsabilitats a la Generalitat per la seva "incompareixença" i "posar fi a polítiques municipals que afavoreixen l'efecte crida". Fernández ha respost que "l'original és millor que la còpia" a l'acusació d'Ortiz, que ha dit que la resta de regidors estaven fent el mateix paper que Fernández fa tots els estius en alarmar per la inseguretat.

La petició per part de diferents grups arriba just una setmana després de l'agressió d'un manter a un turista a la plaça Catalunya de Barcelona, un fet que la CUP defineix com una "agressió racista a un venedor ambulant de la qual només han transcendit uns segons de vídeo descontextualitzats". La formació ha acusat l'oposició, que ha condemnat l'atac i ha criticat el govern municipal de "permissivitat" amb el col·lectiu de manters, d'estar "predisposats" a "fer d'altaveu dels posicionaments més racistes i reaccionaris". Davant d'aquesta situació la CUP ha subratllat que "el problema no és la venda ambulant", sinó "les lleis racistes" que exclouen persones del dret de ser veïns.

L'agressió del manter i els dos ferits per arma blanca al barri del Raval, als quals se'n va sumar aquest dilluns una altra al barri de Sant Antoni , han fet augmentar el to de l'oposició, que ha demanat la dimissió d'Ada Colau com a responsable de seguretat