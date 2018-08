La CUP demana explicacions a Buch per les "execucions extrajudicials": "La funció de la policia no és matar delinqüents"

"La funció de la policia no és matar un delinqüent, sinó impedir que es cometi un delicte". El diputat de la CUP Carles Riera ha lamentat que l'incident a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cornellà de Llobregat d'aquest dilluns hagi acabat amb la mort de l'atacant, tal com ja va passar el 17-A, i s'ha mostrat preocupat pel fet que es "normalitzin" les "execucions extrajudicials". Per això, la CUP exigirà responsabilitats al conseller d'Interior, Miquel Buch, i reclamarà un canvi de rumb del cos, "si cal".

En una entrevista a l'ACN, Riera ha assegurat que els agents "s'han de cenyir a posar els individus a disposició judicial". La CUP ja va sol·licitar informació sobre les actuacions policials del 17-A en la comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La petició, però, no va ser atesa perquè, segons Riera, JxCat i ERC "s'hi van negar". "Cal transparència, assumpció de responsabilitats i explicacions", ha reclamat el diputat tant pels atemptats de l'any passat com per l'incident a Cornellà.

Les pistoles Taser no eren la solució

Riera ha recordat que la seva formació "sempre ha sigut crítica" amb les pistoles Taser. "En països amb un ús generalitzat de les pistoles Taser, la mortalitat que generen és significativa", ha afirmat. Per això, ha admès que la utilització d'una d'aquestes pistoles en el cas viscut a la comissaria dels Mossos de Cornellà tampoc hauria sigut la solució. "També pot ser una arma mortal", ha reconegut.