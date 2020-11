Calvet i Marín "reformularan" el pla per soterrar la Gran Via a l'Hospitalet

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, han anunciat aquest dilluns que es posaran a treballar "immediatament" en la tramitació d'un nou Pla Director Urbanístic (PDU) per tirar endavant el soterrament de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, després que dues sentències del TSJC l'hagin declarat nul de ple dret. Calvet, que també ha confirmat que presentaran recurs de cassació contra les sentències, ha assenyalat que, tot i que una d'elles diu que la Generalitat no tenia competències per tramitar el PDU, demostraran que això no és així perquè l'interès del projecte, que preveu crear un clúster biomèdic, entre d'altres, va més enllà de l'àmbit municipal i supramunicipal. "Tornarem a fer els deures si no els hem fet prou bé", ha afegit Marín en declaracions recollides per l'ACN.

Calvet, que juntament amb Marín ha presidit la reunió del Consell General del Consorci per a la reforma de la Gran Via, ha deixat clar que "acata però no comparteix" les sentències contra el PDU i que, un cop presentin el recurs de cassació, es posaran a treballar per tornar a tramitar el pla en el mínim temps possible. El conseller de Territori ha qualificat de "temes menors i que es poden corregir" els que han servit al TSJC per declarar nul de ple dret el PDU de la Gran Via i s'ha mostrat convençut de poder revertir la situació actual.

Sobre la sentència que afirma que la Generalitat no tenia competències per tramitar un pla que corresponia impulsar a l'AMB (presidida pels comuns), el conseller ha deixat clar que el PDU de la Gran Via és un projecte de país que, "per generació de PIB i creació de llocs de feina", té un interès que "va molt més enllà del municipi de l'Hospitalet i de l'àrea metropolitana de Barcelona". Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa Marín ha reconegut que "era tan obvi" aquest interès de país que, per un excés de confiança, potser no van "esmerçar els esforços necessaris per explicar-ho al pla".

En aquest sentit, Marín ha afegit que reformularan el que calgui perquè "ningú pot posar en qüestió un projecte com aquest". Calvet s'ha mostrat menys preocupat per la sentència que posa en dubte la funcionalitat d'algunes zones verdes incloses al PDU. Aquí, el conseller ha destacat que el projecte compta amb més de mig milió de metres quadrats de zones verdes i que un problema amb una petita part d'aquestes "no pot qüestionar la totalitat del PDU".

Retards en el calendari

Tant el conseller com l'alcaldessa han reconegut que tramitar de nou el PDU amb tots els instruments de participació pública i transparència endarrerirà, com a mínim, un any la posada en marxa del projecte. El PDU Gran Via - Llobregat dona continuïtat a la primera fase de transformació d'aquesta via, que es va fer el 2005 i que va suposar la reordenació del tram que va des de la plaça Cerdà fins al carrer de Can Tries i va permetre el desenvolupament del Districte Econòmic Gran Via - l’Hospitalet. Entre d'altres, el projecte preveu el soterrament parcial del tronc central de la Gran Via i la construcció de vials urbans laterals que segreguin el trànsit propi de la ciutat.

Aquesta actuació també vol donar forma al clúster biomèdic al voltant dels hospitals de Bellvitge i el Duran i Reynals. També conté la construcció d'un parc urbà de 25 hectàrees que es connectarà amb un corredor verd al Districte Econòmic.