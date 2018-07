Calvet anuncia que el tram central de la L9 estarà acabat el 2025

Les obres al tram central de la L9, aturades des de fa anys per falta de pressupost, han de reactivar-se tan bon punt arribin els 740 milions de crèdit sol·licitats al Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el govern espanyol doni el seu vistiplau. El nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, compta que la nova infraestructura estarà plenament operativa el 2025, segons ha explicat aquest dilluns en comissió parlamentària.

Calvet ha dit que la posada en servei d'aquest tram de metro, que unirà les estacions de La Sagrera i Zona Universitària, serà progressiva. Les estacions anirien inaugurant-se entre els anys 2022 i 2025, quan tot el tram estaria en marxa. Calvet ha assegurat que reactivar aquesta infraestructura (en principi el Govern preveu que les obres es reactivin el 2019) serà una línia estratègica del departament.

El crèdit del BEI ja té "conformitat tècnica", ha explicat el conseller. Aquests 740 milions són claus per al finançament, però no suficients, perquè caldran dotacions pressupostàries per cobrir els 1.127 milions de cost total de la L9. Calvet ha afegit que la Generalitat confia que l'Estat autoritzi aquest crèdit europeu, que s'haurà de tornar en un període de 30 anys.

La L9 és un dels forats negres en infraestructures a Barcelona i l'únic que actualment està aturat. En els altres dos casos, tant a Glòries com a La Sagrera, els treballs de construcció s'han reprès els últims mesos.

La T-Mobilitat, l'any que ve

El projecte de mobilitat intel·ligent a Catalunya, que permetrà l'accés al transport públic amb un xip electrònic i eliminarà els títols de transport amb banda magnètica d'ara, entrarà en funcionament l'any que ve. L'anomenada T-Mobilitat és una altra de les assignatures pendents del departament que ha anat endarrerint-se per diverses causes i que el 2019 serà una realitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, segons Calvet.

La implantació d'aquesta nova integració tarifària serà progressiva i, tot i començar a l'àrea metropolitana de Barcelona, el Govern compta amb una plena implantació de la T-Mobilitat a tot el país el 2020.

"Se substituirà la tarifa única per un sistema de tarifació per quilòmetres i per recurrència, de manera que qui menys contamini pagui menys", ha explicat Calvet, que ha definit aquest canvi com "la segona revolució" del transport públic des de la integració tarifària.

El conseller de Territori s'ha referit també a la vinyeta, el nou model de gestió i finançament previst per quan vencin les actuals concessions de les autopistes i vies de peatge. La proposta de vinyeta segueix el principi de "qui contamina, paga", ha defensat Calvet. L'anterior conseller, Josep Rull, havia calculat que aquest model estalviaria 162,7 milions als catalans. Calvet ha afegit que el Govern calcula que la vinyeta aportarà 3.000 milions d'euros en deu anys.

Cap a un traspàs total de Rodalies

Les plenes competències sobre les infraestructures ferroviàries catalanes serien la solució per resoldre l'actual estat del servei de Rodalies, ha assegurat Calvet, que ha criticat el traspàs "incomplet" del 2010 que va atorgar la gestió del servei a la Generalitat però va deixar en mans de l'Estat "estacions, trens i vies". "Ens falten les transferències anuals; les consignacions als pressupostos generals de l'Estat sempre són insuficients i no s'executen", ha lamentat.

Calvet s'ha mostrat partidari d'aprofitar la reactivació de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures per demanar la plena responsabilitat sobre Rodalies. Les comissions es reprendran per primer cop des del 2011 després que així s'hagi acordat en la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra a la Moncloa.