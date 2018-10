Calvet demana a l'Estat que retiri el recurs al TC contra la llei d'emergència en habitatge

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha exigit aquest divendres al govern espanyol que retiri ja el recurs d'inconstitucionalitat que l'anterior executiu va presentar contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. De fet, el conseller ha recordat que els socialistes així s'hi van comprometre.

Calvet aprofitarà la reunió de la comissió bilateral d'infraestructures de dilluns que ve per reclamar a la secretaria general d'Habitatge una trobada específica per analitzar aquesta qüestió. Al seu parer, la PAH, amb qui s'ha reunit justament aquest divendres, també hi hauria de participar com a promotora de la llei.

"No ens val una llei mutilada, la necessitem íntegra", ha apuntat Calvet, que ha recordat que aquesta llei, fruit d'una iniciativa popular, dona marge de maniobra al Govern per poder expropiar usdefruit o per obligar els grans tenidors i entitats financers a reallotjar les persones en risc de desnonament o amb desnonaments en marxa. "La seva suspensió no s'ha de mantenir ni un minut més, és un tema de sobirania, però, sobretot, de justícia social", ha conclòs.

En un comunicat, la PAH ha avisat que no toleraran "cap ambigüitat o falta de transparència" en aquesta qüestió, i ha remarcat que aquesta llei "salva vides" i que, per tant, no es poden acceptar més dilacions. Segons l'entitat, el conseller ha desmentit que hagi rebut una proposta del govern espanyol per recuperar la llei, tal com havia transmès als activistes en les converses que mantenen. També s'ha compromès a fer el possible, segons ells, per restaurar la normativa ja aquest mes d'octubre.

Recuperar la llei 24/2015, diu la PAH, "no és un gest entre governs, sinó una acció dirigida a la població més necessitada que permetrà aturar milers de desnonaments i donar cobertura al dret a l'habitatge". "Exigim públicament que el govern de Pedro Sánchez i el govern de Quim Torra facin efectiu el seu compromís públic per recuperar la llei aquest octubre. No hi ha excuses!", conclou el comunicat.