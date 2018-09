Calvet proposa una estratègia de millora de la mobilitat per als pròxims 20 anys

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha proposat avui una estratègia de mobilitat per millorar el transport públic durant el període 2020-2040 perquè en els pròxims 10 anys "es produiran canvis en la forma de moure's que faran necessaris nous consensos de país". En una conferència al Cercle d'Infraestructures, a l'edifici World Trade Center de Barcelona, Calvet ha explicat que aquesta estratègia forma part d'una "agenda modernitzadora amb valors republicans" per a aquesta legislatura, que coordinarà totes les secretaries del departament.

En aquest sentit, Calvet ha afegit que es dedicaran "més esforços" a repensar i millorar el transport públic i la mobilitat sostenible per connectar les accions del departament amb polítiques mediambientals: "S'ha de tendir a l'excel·lència", ha subratllat el conseller. Un altre dels eixos de les polítiques de Territori i Sostenibilitat serà l'habitatge, una competència que Calvet ha recordat que el seu departament ha recuperat per a aquesta legislatura i que s'integrarà a les accions de mobilitat i de lluita contra la contaminació sota el concepte d'"hàbitat urbà".

Un dels reptes més pròxims en matèria de transport públic és la inauguració, aquest dissabte, de les dues primeres estacions de la línia de metro L10 Sud de Barcelona, a la Zona Franca, un projecte que el Govern tenia aparcat per falta de pressupost. Calvet ha parlat també de la futura construcció del tram central de la línia L9 de metro de la capital catalana per unir de forma definitiva les zones de la Sagrera i Zona Universitària. Aquestes obres podrien comptar amb 740 milions de finançament a través d'un crèdit del Banc Europeu d'Inversions.

La finalització de la línia L9, les obres de la qual van començar el 2003, és un "repte pressupostari", ha admès Calvet, que ha afegit que la ciutat "ho necessita i fa anys que ho demana" per fer efectiva l'ampliació del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Malgrat que aquesta estratègia comprèn un període de 20 anys a partir del 2020, Calvet ha detallat que les accions inclouran també plans a mitjà termini com, per exemple, un pla director de mobilitat per al període 2020-2025 i un pla director d'infraestructures per al 2021-2025.

Pressupost per als pròxims anys

Calvet ha explicat que per als pròxims tres anys el seu departament té planejada una inversió de 6.700 milions d'euros, distribuïts en diferents paquets anuals, per a la millora de les infraestructures de la xarxa bàsica i secundària. El conseller també ha aprofitat per transmetre una sèrie de demandes a l'executiu de Pedro Sánchez, com ara la retirada del recurs contra la llei catalana del canvi climàtic i la descentralització de la gestió dels aeroports: "Volem que Sánchez passi de les paraules als fets", ha reclamat.

Respecte al servei de Rodalies a Catalunya, Calvet ha criticat que 10 anys després del traspàs de competències del govern espanyol a la Generalitat "no s'hagi traspassat el finançament necessari per explotar i tenir l'autoritat plena del servei" en mans del Govern.