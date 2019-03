Calvet demana reobrir el traspàs de Rodalies i dotar-lo d'un pla d'inversió

La conselleria de Territori fa l'enèsim intent de reconduir la relació amb el ministeri de Foment i millorar la qualitat del servei ferroviari a Catalunya. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres al Parlament i ha tornat a demanar que es reobri el traspàs de Rodalies i es doti d'un pla d'inversions en què es gestioni el traspàs de les línies que passen per Catalunya.

Calvet ha emmarcat aquestes peticions en la necessitat de crear un nou model de governança, basat en una relació bilateral entre Foment i Territori. Durant la compareixença, Calvet ha explicat la situació actual del servei de Rodalies i Regionals de Renfe a Catalunya, quan es compleixen 10 anys d'un traspàs que ha qualificat d'"incomplet", amb un mal servei "cronificat" en algunes línies i amb dos accidents a la R4 en menys de tres mesos, amb un balanç de dues persones mortes i 106 ferits. En aquest sentit, Calvet ha assegurat que ara com ara només s'ha executat el 14% del pla de Rodalies 2008-2015 que el Govern va aprovar el febrer del 2009 i que preveia una inversió de 4.000 milions d'euros per modernitzar la xarxa de Rodalies catalana. El conseller també ha recordat que encara queden 75 limitacions temporals de velocitat (LTV) a la xarxa de Rodalies de Catalunya.

La manera de funcionar de Rodalies fins ara "ha fallat", segons el conseller, i per això ha demanat una relació "bilateral" entre el ministeri de Foment i la conselleria de Territori, que hauria d'incloure una comissió i un conveni específic i d'obligat compliment que traspassi recursos a la Generalitat, amb un nou contracte servei amb Renfe, un pla d'inversions per comprometre un bon servei, el traspàs de les línies que passen per Catalunya i el disseny formal del mecanisme de coordinació i seguiment.

Durant la seva compareixença el conseller també ha retret al govern espanyol que el traspàs no ha servit per donar el servei que els usuaris mereixen i ha reconegut que hi ha una distància abismal entre el que es va pactar i el que ha passat. "Quatre anys després del termini per fixar el 100% del pla de Rodalies 2008-2015, hi ha un 14% executat", ha lamentat, i ha recordat que el projecte preveia infraestructures que encara no han arribat, com el desdoblament de la R3 entre Vic i Montcada i Reixac, i els 11 bescanviadors de transport, dels quals només n'ha arribat un. Calvet també ha criticat, després de comunicar la necessitat de perfeccionar el traspàs, que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, decidís no convidar la Generalitat a les comissions creades per abordar el servei: "No se'ns va deixar participar-hi malgrat ser-ne els titulars".

La resposta de Renfe

Per la seva banda, Renfe assegura que sí que va convidar la Generalitat a les comissions esmentades per Calvet en la compareixença. Fonts de l'operadora espanyola retreuen que malgrat les "queixes constants", el departament de Territori tampoc ha fet ús de les competències de què ja disposa, com l'establiment de serveis i tarifes, i acusen la Generalitat de fer un ús "partidista" del servei.

"El creixement del servei de Rodalies és constant aquests últims anys: el 2018 es va tancar amb 125,3 milions de passatgers i un increment del 2,4%", defensa un portaveu de la companyia, que afegeix que la Generalitat fa un "menysteniment constant" dels més de 2.000 professionals de Renfe a Catalunya.

Pols per gestionar la llançadora a l'aeroport

El conseller Calvet també ha aprofitat la compareixença per fer un pas més en la gestió del nou tren llançadora que ha d'unir la ciutat de Barcelona amb l'aeroport del Prat. El 2017 el Govern ja va encomanar la gestió d'aquest servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest dimecres, però, el conseller Calvet ha anunciat que ja ha enviat una carta formal al secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, per demanar que s'iniciï la tramitació per assignar a la Generalitat aquesta nova capacitat.

El pols per controlar la gestió d'aquesta línia ve de lluny. Aquesta línia, que permetrà unir la capital catalana amb el principal aeroport en només 19 minuts, segons Adif, no estarà acabada fins d'aquí dos anys més, el 2021, però el calendari comença a collar per prendre decisions. Tot i que el Govern prefereix que ho faci FGC, des de Madrid, fonts de Renfe i el ministeri de Foment van explicar el desembre passat a l'ARA que no veuen l'adjudicació com una cosa feta.

"D'entrada és un error parlar de llançadora com si fos una línia separada, perquè la infraestructura pertany a la R2 de Rodalies, que està gestionada per Renfe", apuntaven aleshores fonts de Foment. L'operadora espanyola, a més, sosté que també podria gestionar "perfectament" aquest tren fins a l'aeroport i veu "perjudicial" que la línia acabi operada per dues empreses diferents.