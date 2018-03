Càmeres a l’uniforme per protegir agents i ciutadans

La policia local de Montornès del Vallès ha incorporat videocàmeres als uniformes que s’utilitzaran només en casos que hi hagi risc per als agents o per a terceres persones. La mesura la va sol·licitar la mateixa policia amb l’objectiu de millorar la seguretat i la transparència de les seves intervencions. Davant d’això, el consistori ha comprat sis petites càmeres d’aquest tipus que han costat 650 euros cadascuna, i, com a mínim, n’hi haurà una per a cada patrulla. Montornès se suma així a altres municipis com ara Sant Adrià del Besòs o Altafulla, que ja han incorporat càmeres als uniformes de la policia local. A més, Platja d’Aro ja ha iniciat els tràmits per introduir aquests aparells i Terrassa n’estudiarà l’aplicació.

Cada aparell té una autonomia de 12 hores i només s’utilitzaran quan es facin intervencions en situacions conflictives en què poden haver-hi conseqüències penals, com ara en casos de violència de gènere, baralles o agressions cap als agents. També es pot donar el cas que una patrulla es trobi amb situacions de risc inesperades al mig del carrer. Llavors s’activa la càmera al moment, però l’aparell recupera els dos minuts de gravació previs a la seva activació per contextualitzar la intervenció. “Les nostres intervencions sempre es posen en dubte, i volem evitar les gravacions de mòbils que poden tergiversar-les”, explica l’inspector de la policia local de Montornès, Joan Guitart. “Les videocàmeres han de ser una garantia per al ciutadà, perquè vegi que actuem dins del marc jurídic”, afegeix. Les imatges dels aparells poden ser utilitzades per la policia local, però també per persones que denunciïn una actuació policial. De fet, només dos membres del cos estan autoritzats a descarregar aquestes imatges per tal d’evitar-ne l’ús fraudulent, i les gravacions s’esborren passats uns dies dels fets.