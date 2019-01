El canvi d'any a Montjuïc: un caos de foc, llum, aigua i música

Ple hoteler a Barcelona per la nit de fi d’any. Ni el Procés ni l’alerta antiterrorista frenen els turistes. A l’avinguda Maria Cristina, segurament hi havia més estrangers que barcelonins. Molts japonesos. Gent d’arreu. De la mà del francès Christophe Berthonneau i el seu Groupe F, s’anunciava un espectacle de glamur i cultura. Va ser un big bang de 24 minuts que va deixar les campanades quasi com una anècdota. Foc, llum, aigua i música, però no a l’estil ‘épater’ de la Mercè. Ni a l’estil ‘grandeur’ de l’altre francès que vol conquerir la ciutat, Manuel Valls. Esclar: Berthonneau és una ànima creativa sorgida del teatre de carrer, de l’espectacle total. Abans d’entrar al Groupe F, havia passat per Comediants i la Fura dels Baus. Se li nota. Ara és un dels grans experts en pirotècnia artística. El seu regne és el de la llum. El 2002, Any Gaudí, ja va il·luminar la Sagrada Família.

En el seu espectacle de pas del 2018 al 2019 a Barcelona, va saber treure partit de l’escenografia de l’Exposició del 1929, amb la font de Bohigas envoltada de boques de foc i enfilant uns astronautes vestits de plata per les recuperades quatre columnes de Puig i Cadafalch. L’efecte més nou per al públic van ser les flamarades que brollaven d’arreu, al ritme d’una percussió hipnòtica. El foc sorgit de la terra tenia la seva rèplica en el foc espurnejant del cel. Infern contra estrelles. I els homes posthumans, diminuts, platejats, ballant enmig del caos.

540x306 Barcelona dona la benvinguda al 2019 amb un espectacle de llum, foc i música / PERE VIRGILI Barcelona dona la benvinguda al 2019 amb un espectacle de llum, foc i música / PERE VIRGILI

El missatge cosmopolita, que no podia faltar, va quedar circumscrit a les projeccions damunt d’una esfera inflable situada al centre, davant les fonts: imatges de natura i tradicions culturals dels cinc continents. El planeta també semblava minúscul i en perill enmig d’aquell univers d’aigua, foc i llum.

Berthonneau va fer-se seu tot l’espai, va expandir la llum damunt els edificis, teinyint-los de verds, taronges i violetes. Va fer pujar escales amunt, fins al MNAC, els tentacles del foc terrenal. I va fer esclatar els focs d’artificis damunt les teulades dels vells pavellons de la Fira. Va ‘okupar’ tot el Montjuïc visible des de l’avinguda Maria Cristina i la plaça d’Espanya, convertint-lo en l’escenari perfecte.

Més enllà de donar protagonisme a les quatre columnes, no hi va haver cap referència als presos polítics. Tampoc a la retransmissió de TV3. Tampoc el públic va fer cap gest. Era un públic cosmopolita, al qual li havia costat accedir al lloc a causa dels estrictes controls policials. Un públic obedient que en acabada la festa es va dissoldre amb facilitat a remolc dels vehicles de la guàrdia urbana i de la neteja. Es tractava d’evitar que hi hagués una festa de carrer fora de control. Seguretat. Ordre. Passades les 01.00 hores, a Montjuïc Barcelona tornava a la seva normalitat. La normalitat d’un 2019, que com l’any que deixem enrere, no ho serà gens, de normal. Seguirem instal·lats en un caos de foc, llum, aigua i música.