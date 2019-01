Una dona apunyalada a Cantàbria, primera víctima de violència masclista del 2019

Una dona de 26 anys ha mort després de ser apunyalada presumptament pel seu nòvio, de 29 anys i que ja s'ha entregat a la policia local a la localitat càntabra de Laredo, segons han informat a Efe fonts de la Delegació del govern espanyol a Cantàbria.

L'home, de l'Equador, no tenia antecedents per violència masclista i ella, de nacionalitat dominicana, no havia presentat denúncies, segons la mateixa font. La víctima presentava senyals d'apunyalament al tòrax i no va poder ser reanimada pels serveis d'emergències, que es van traslladar fins a casa seva. El 112 va rebre a l'avís a les 4.05 hores d'aquesta matinada.

L'assassinat de Laredo és el primer crim masclista del 2019. L'any passat, 47 dones van morir assassinades a mans de la seva parella o exparella. Des de l'any 2003, quan es van començar a comptabilitzar, s'han assassinat 976 dones.