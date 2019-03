Canvi d'hora del març del 2019: quan és i com t'afectarà?

Quan aquest diumenge, 31 de març, ens llevem, els mòbils hauran canviat l'hora automàticament: els rellotges s'avançaran una hora i "a les dues de la matinada seran les tres", com es diu popularment. És a dir: diumenge dormirem una hora menys. Els que encara utilitzin rellotges de busques hauran de deixar preparat el canvi dissabte a la nit, perquè a partir d'aquest cap de setmana tornem a l'horari d'estiu, que s'allargarà fins al mes d'octubre i que, segons els seus defensors, es fa perquè la ciutadania disposi de més hores de llum al dia.

Tots els europeus, doncs, avançaran l'hora diumenge a la matinada i, malgrat que la Comissió Europea vol abolir el canvi d'hora, no serà l'última vegada al llarg de l'any que se sentirà "Quan es canvia l'hora?" Espanya no ha arribat a cap conclusió després de mig any estudiant la proposta de la Comissió Europea d'eliminar la reforma horària i, per ara, mantindrà el canvi tant al març com a l'octubre.

Aquesta modificació horària s'ha fet de manera general des del 1974 per fer coincidir les hores d'activitat habitual de la majoria de ciutadans amb la llum del dia i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació artificial. La Unió Europea es planeja posar fi a la mesura, i això ha generat tensions entre els partidaris d'eliminar el canvi d'hora i els que volen mantenir-lo.

El punt de discòrdia d'aquest ritual bianual – es fa dues vegades l'any, al març i a l'octubre– són els possibles efectes que pot tenir en la salut. La plataforma Reforma Horària ha reiterat diverses vegades que la millor opció per als ciutadans i el seu benestar "emocional i motivacional" passa per mantenir l'horari d’hivern (GMT+1). És a dir, que el dia comenci abans. Però a partir d'aquest diumenge, amb l'horari d'estiu, s'allarga la llum del dia a la tarda.