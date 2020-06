Ajornar la quimioteràpia d'un fill per l'amenaça de perdre el pis

Va coincidir que dimarts, dia que el Christian Gabriel Lacatusiu, de 17 anys, tenia la primera sessió de quimioteràpia contra el seu càncer cerebral a l'Hospital Sant Joan de Déu, va ser també el dia escollit pel jutjat de primera instància número 1 de Badalona per executar una ordre de desnonament a la casa que ocupen perquè no poden pagar un lloguer. Així que la mare del Christian, Ileana Gheata, de 34 anys, va demanar a l'hospital ajornar un dia la sessió per poder ser a casa el dia de la seva expulsió i amb el seu fill per al tractament. El matí de dilluns ha sigut complicat i tant la plataforma que ajuda en la negociació, Sant Roc Som Badalona, com l'advocada mantenien que el fons d'inversió IM Pastor 3 "no tenia intenció d'aturar l'ordre". Cap a les dues del migdia, però, ha acceptat la petició de "pròrroga" de la família, segons l'auto judicial. Era el primer desnonament posterior a la pandèmia que arribava a la plataforma veïnal, en un barri on aquests procediments són una trista rutina.

El Christian diu que és "fort" i es mostra optimista de cara a la quimioteràpia, però li fa molt de "pal" perquè el deixarà molt cansat. La seva mare està de baixa mèdica per l'ansietat provocada per la malaltia del fill, que un dia, el mes de setembre de l'any passat, de sobte no podia moure la part esquerra del cos. El van portar a urgències i li van diagnosticar un tumor cerebral. A la casa també hi viuen la mare de la Ileana, la Nela Rascota, de 53 anys, cambrera d'hotel ara afectada per l'ERTO degut a l'estat d'alarma; el marit, el Gabriel, de 41 anys, que encara no té el NIE i de vegades ajuda en mudances o recull ferralla, i el Valentín, de 10 anys, que no vol sortir a la fotografia i té moltes ganes de començar el casal d'estiu i molt poques de tornar a l'escola. També el Rocky, un gos molt fort creuat amb pit bull que llepa braços i cames de qualsevol persona indiscriminadament.

Tots van arribar al petit pis del barri de Sant Roc fa sis anys, quan una família els el va rellogar per 350 euros, advertint-los, però, que estarien d'ocupes. Al barri és comú el relloguer d'ocupes que fan negocis amb persones encara més pobres que necessiten un habitatge. Però tres anys després, el 2016, els va arribar la primera ordre de desnonament. La família que els rellogava el pis va accedir a deixar de cobrar pel lloguer irregular i ells es van adreçar a l'oficina local d'habitatge de Badalona, que depèn de l'Agència Catalana de l'Habitatge, per demanar un habitatge assequible davant la perspectiva de quedar-se al carrer.

Van acreditar, com consta a la documentació, que només tenien una nòmina de 800 euros per a una família de quatre membres, ja que l'àvia del Christian encara no s'havia mudat des de Romania. Mai van tenir resposta, però el desnonament es va cancel·lar i van seguir vivint al mateix pis com a ocupes.

El març d'aquest any la família va tornar a rebre una ordre de desnonament, però de seguida es va cancel·lar per l'estat d'alarma. El Christian ja estava malalt llavors, però l'argument no va servir de res i ara, en la pròrroga de l'execució, la diligència justifica l'anul·lació per "l'emergència sanitària del covid-19". El fons hipotecari ha tingut en compte l'informe de serveis socials en la seva marxa enrere, però per a Carles Sagués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que hi ha intermediat, "és penós que es faci a última hora i sense una mediació de l'Ajuntament".

La plataforma i ell mateix es van entregar al repartiment de més de 500 àpats cada dia quan l'estat d'alarma va aturar els desnonaments al barri. Ara que s'han reactivat els jutjats, Sagués tem que es veuran atrapats entre les dues emergències, l'habitacional i l'alimentària, que no cessarà a curt termini en un barri tan vulnerable. Dijous, de fet, tenen una altra ordre de desnonament, però el Carles veu que l'altra part està més receptiva a tirar-se enrere que amb la Ileana.

La setmana vinent en tenen previstos quatre més, contra els quals lluitaran primer amb la mediació i, si fracassa, amb la mobilització. "No tenim cap càlcul, però han reobert els jutjats i ens temem que tinguin una pila d'ordres de desnonament sobre la taula", diu Sagués.