Caos a l'estació de Sants: més de 200 passatgers perden el tren per les cues als controls de seguretat

Els controls de seguretat de l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona s'han col·lapsat aquest divendres a primera hora de la tarda. El resultat? Llargues cues, de més de mitja hora, que han fet perdre el tren a desenes de passatgers. En alguns moments les cues han arribat fins i tot al carrer.

Segons ha informat Renfe, l'operadora ferroviària ha hagut de reubicar en altres combois 27 persones que han perdut diversos trens d'alta velocitat entre les 15 i les 16 hores. Renfe xifra en més de 200 els afectats que han perdut el tren des de dissabte per la mateixa problemàtica als escàners dels controls de seguretat, ja que s'han format cues en moments puntuals al llarg de tota la setmana.

Les cues serien conseqüència d'un reforç de la seguretat als escàners per accedir a l'AVE a Sants, que s'haurien intensificat després de l'alarma creada per la falsa granada, que va resultar ser una sivella, a la maleta d'una passatgera d'un tren entre Barcelona a Madrid. L'objecte sospitós es va detectar tard i va provocar que es desallotgessin part de les estacions de Sants i Atocha. Adif, responsable de la seguretat als accessos de l'AVE, va iniciar una investigació interna sobre la gestió de l'incident per part de l'empresa de seguretat.