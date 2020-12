El Cap d'Any del covid a Barcelona: pirotècnia i pressió policial contra les festes

La nit del 31 de desembre de l'any del covid no tindrà res a veure amb les anteriors nits de Cap d'Any. D'una banda pel toc de queda nocturn, que obligarà tothom a ser a casa a la una de la matinada, i de l'altra perquè les trobades, que es desaconsellen, hauran de ser d'un màxim de deu persones i barrejar com a molt dues bombolles. A banda que imperaran les mesures sanitàries de la distància social i la mascareta. A Barcelona no s'hi farà la gran festa a l'avinguda Maria Cristina, darrere de les torres venecianes, i no hi haurà cap crida a sortir al carrer, sinó que la proposta és un espectacle pirotècnic descentralitzat, com el que ja es va fer amb el Piromusical de la Mercè. Començarà amb 12 palmeres marcant les 12 campanades a tots els districtes de la ciutat i després vindrà el plat fort dels focs artificials des de la part més alta de Montjuïc, un xou de 15 minuts pensat per ser vist des de casa.

Però més enllà de les activitats que munta el consistori, la principal preocupació policial és detectar festes il·legals i evitar trobades al carrer o trobades on no es respectin les restriccions.

La Guàrdia Urbana desplegarà 251 agents, una xifra similar a la dels altres anys, per controlar tot el que passi a l'espai públic. El dispositiu policial viurà un moment clau quan s'acosti l'hora del toc de queda, tant per controlar la mobilitat que es pot concentrar en un mateix moment com per garantir que tothom el compleix. I també haurà de ser àgil si es detecten convocatòries de festes il·legals. Segons ha explicat aquest dimecres l'intendent major del cos, Pedro Velázquez, de moment no tenen constància de cap convocatòria d'aquest tipus, però saben que són crides que poden créixer de manera ràpida a través de les xarxes socials i admeten que aquest és un dels punts que generen preocupació.

651x366 Barcelona projecta un espectacle pirotècnic per Cap d'Any Barcelona projecta un espectacle pirotècnic per Cap d'Any

També es farà un control especial de les platges –tot i que amb les baixes temperatures d'aquests dies no esperen que siguin punts de concentració massiva de persones– i un control dels parcs que no queden tancats a les vuit del vespre per evitar, també, possibles aglomeracions o consum compartit d'alcohol.

Quedar-se a casa

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha apuntat que la Guàrdia Urbana treballa de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra per garantir que hi hagi un seguiment estricte de les indicacions sanitàries. Ha assegurat que s'evitaran les grans trobades al carrer i ha demanat a tothom que celebri el Cap d'Any a casa.

Pel que fa al transport, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) prolongarà la circulació de trens a la xarxa de metro fins a la una de la matinada per adaptar-se al confinament nocturn.