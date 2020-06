Cap mort en 24 hores a l'Estat per coronavirus i 48 positius per PCR, la xifra més baixa des del 5 de març

Després de tres dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a l'Estat, el ministeri de Sanitat informa aquest dilluns que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les darreres 24 hores, mentre que els positius per PCR cauen a més de la meitat: si ahir diumenge s'havien diagnosticat un total de 102 casos, aquest dilluns el ministeri informa de 48 positius, la xifra més baixa des del 5 de març. Pel que fa el balanç setmanal, el ministeri xifra 56 morts. En total, 27.136 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, sempre segons les dades del ministeri, i 241.717 s'han contagiat de covid-19.