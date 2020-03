Metges de primària denuncien que se'ls desaprofita i que no tenen prou material per a les visites a domicili

¿S'atén de manera presencial als centres d'atenció primària (CAP)? ¿Es fan baixes mèdiques per confinament o per cuidar malalts? ¿Es fan informes per poder anar a córrer a fora si tens prescripció mèdica? ¿Cal recollir la recepta electrònica? Aquestes són algunes de les consultes de diferents usuaris que un administratiu del CAP de Cerdanyola del Vallès respon en un fil al Twitter, al mateix temps que assenyala el col·lapse imminent de les línies telefòniques dels centres.

Com a administratiu d'un CAP em veig en l'obligació de fer aquest fil sobre el #COVIDー19 i l'atenció telefònica.

Les línies telefòniques estan a punt del col·lapse així que faré un fil amb les preguntes que més ens arriben per mirar d'aclarir dubtes i estalviar-vos trucades. — Adrià Guimerà (@AdriaGuimera) March 23, 2020

Des de l'Institut Català de la Salut (ICS) no disposen de les xifres de les trucades que es reben diàriament als més de 400 centres d'atenció primària del país, però afirmen que s'estan impulsant mesures per descongestionar els telèfons dels CAP com, per exemple, la compra de telèfons mòbils per fer les trucades de sortida.

Un servei de proximitat

D'ençà que va començar la crisi del coronavirus, els centres d'atenció primària estan transformant la seva activitat presencial en telemàtica sempre que sigui possible, estan atenent casos lleus de Covid-19 així com altres problemes de salut i dubtes de la població, estan fent atenció domiciliària per evitar els desplaçaments dels pacients i controlen els pacients crònics per evitar descompensacions que necessitin ingrés hospitalari.

"Normalment anem justos amb vuit línies telefòniques, doncs ara és molt pitjor", comenta Meritxell Sánchez Amat, del CAP del Besòs de Barcelona i membre del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP). "Ara és comprensible que fem molta atenció telefònica i és la nostra feina, perquè la gent ens coneix i si té dubtes o símptomes és natural que ens truqui, i això és el que han de fer", comenta la metge. D'altra banda, assegura que "no entén" per què la Generalitat no reforça la xarxa de centres d'atenció primària i, en canvi, unifica tota l'atenció a través del 061 i de l'apli Stop Covid-19 CAT, que ha posat en marxa el departament de Salut per fer seguiment i vigilància dels símptomes de coronavirus SARS-CoV-2.

A més, assenyala que molts d'aquests centres tenen una part del personal de baixa perquè van ser els primers a parar el cop de l'epidèmia. "Nosaltres estem ara al 60% i treballant des de casa, mentre que al centre tenim una infermera que fa el cribatge dels malalts", explica. A més, lamenta que, com passa als hospitals, als CAP també falta material, bates i mascaretes per poder realitzar en condicions les consultes domiciliàries.

Actualment, els CAP fan les baixes per als casos de coronavirus per telèfon, tota una tasca administrativa que, segons Sánchez Amat, porta molta feina. "Està mal organitzat perquè passem mitja jornada professional fent aquesta tasca administrativa que ara s'hauria d'agilitzar", diu.

Diferents sindicats i entitats de l'àmbit de l'atenció primària, entre les quals Rebel·lió Atenció Primària, el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP) o la Plataforma CAP Raval Nord Digne, han consensuat un document en què demanen mesures extraordinàries per afrontar la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Entre elles, demanen obrir els caps de setmana per atendre presencialment els casos lleus i moderats de Covid-19 i descongestionar així altres serveis sanitaris. Amb les urgències hospitalàries tensionades i els telèfons d'emergències col·lapsats, la primària reivindica que ha de desplegar tot el seu potencial.

A través del Canal Salut, el departament també han penjat un full de FAQS en què es dona resposta a tota una sèrie de dubtes que es pot plantejar la ciutadania, com ara si les vacunes als infants es mantenen, què cal fer en cas de sospitar d'un cas de coronavirus a casa o com s'han de renovar les baixes per malaltia.