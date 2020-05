Les llúdrigues tornen al riu Besòs

Les imatges que han permès captar per primer cop una família de llúdrigues a la conca del riu Besòs són d'una "gran transcendència", perquè suposen "la primera prova visual" que l'espècie s'hi ha reproduït després que s'hi extingís durant la segona meitat del segle XX. Segons ha anunciat el Zoo de Barcelona, conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i la seva fundació, Fundació Rivus, les imatges han permès fer un pas molt important dins del projecte d'estudi de la llúdriga que s'està fent en aquesta zona.

"La confirmació de l'existència d’una petita població reproductora permet un cert grau d'optimisme respecte a la seva evolució futura", han afirmat en un comunicat els responsables de la troballa. Malgrat això, demanen seguir destinant esforços a la millora de l'estructura del seu hàbitat, que encara avui es troba visiblement castigat en la majoria de trams de la conca. És necessari, diuen, deixar més espai a l'ecosistema fluvial i evitar recaure en actuacions de neteja de vegetació de la llera.

651x366 Detecten les primeres imatges d’una família de llúdrigues al Besòs Detecten les primeres imatges d’una família de llúdrigues al Besòs

Segons han informat des de l'Ajuntament de Barcelona i les tres entitats, les imatges s'han captat a través de càmeres de parament fotogràfic col·locades en alguns punts que ja s'havien identificat prèviament com a punts calents per a l'espècie, tant per la freqüència d'ús de l'espai com per la idoneïtat de l'hàbitat.

L'estudi es va començar fa sis anys, quan el 2014 es van detectar alguns rastres al riu Tenes. Abans, fins i tot, algunes llúdrigues s'havien deixat veure a la conca de la Tordera. Ara la col·laboració entre els tres organismes ha permès ampliar el seguiment, que ha fet l'investigador Arnau Torlà amb la col·laboració desinteressada del doctor Jordi Ruiz i el patrocini de les empreses Grifols i Freudenberg.

Les imatges de les llúdrigues són una bona notícia, encara més després que el riu Besòs es veiés afectat per un abocament de dissolvents –fruit d'un incendi en una empresa a Montornès del Vallès– i que més tard, al gener, patís els efectes del temporal Gloria. Després d'un estudi, la Generalitat va constatar que la fauna del riu Besòs necessitarà entre dos i tres anys per recuperar-se. En el seu mostreig, el departament d'Agricultura constatava una davallada general de la fauna, però també subratllava que hi ha "prou" exemplars que han sobreviscut, fet que permetrà que l'ecosistema es recuperi en menys de tres anys.

El Besòs era fa 30 anys el riu més contaminat d'Europa. Avui, tot i que encara està lluny d'una situació idíl·lica, el Besòs comença a donar mostres de ser un hàbitat més amable per a la biodiversitat. La presència habitual d'anguiles a les aigües del tram més baix del riu, al Parc Fluvial del Besòs, és la prova que ja fa un parell d'anys corrobora aquesta realitat. L'anguila, un peix migratori capaç de recórrer milers de quilòmetres per reproduir-se, avui també és capaç de sobreviure a les aigües que van de la desembocadura, a Sant Adrià, fins a Santa Coloma de Gramenet.