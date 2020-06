La Sagrada Família reobre en la primera missa entre mascaretes i pocs fidels

S'ha imposat la contenció a la poesia i la transcendència en la primera missa a la Sagrada Família des que es va decretar l'estat d'alarma. Celebrada aquest divendres al migdia, les restriccions del coronavirus han obligat que una gran part dels 142 sacerdots que han renovat la seva promesa sacerdotal hagin hagut de seure als bancs guardant la distància de seguretat i no hagin pogut estar a dalt l'altar. L'aforament era el mínim, unes 500 persones, però només hi han assistit 56 feligresos més, entre familiars i seminaristes. La litúrgia ha coincidit amb la festivitat del Sagrat Cor i també s'ha celebrat la renovació de les promeses sacerdotals dels preveres diocesans i la celebració de les noces d’or i argent dels sacerdots i diaques de la diòcesi, entre els quals hi ha el mateix cardenal Joan Josep Omella, que ha presidit la celebració que s'havia previst fer a la Missa Crismal del Dimarts Sant i que es haver d'ajornar per la pandèmia.

Les referències al coronavirus han sigut inevitables: "Preguem per tots els que han mort pel coronavirus i els seus familiars, i recordarem els preveres, religiosos i religioses que han mort pel covid-19", ha expressat Omella en una de les seves primers intervencions. "Enmig del dolor per la pèrdua de tants germans i germanes, vull felicitar els que han dedicat esforços, diners, temps i energies i ajudar els contagiats pel covid-19 i les persones que s'han vist afectades per les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta pandèmia", ha afegit.

Amb l'ús de la mascareta i la distància física obligatòries, les paraules d'Omella han donat solemnitat a un acte al qual tampoc ha contribuït l'interior, un punt desangelat de la basílica, malgrat l'arquitectura imponent i audaç de Gaudí. A la part posterior de la nau, alguns familiars dels concelebrants seien entotsolats en cadires, i tot plegat tenia un aire desmaiat, després que els concelebrants haguessin creuat la nau en processó. "Només la bellesa de l'amor salvarà la humanitat", ha dit també el cardenal. Hi havia més limitacions que aquestes, com ha explicat el rector de la Sagrada Família, Josep Turull, abans de la missa. Donar-se la pau s'ha convertit en "un gest facultatiu", la comunió es dona a la mà i el diàleg entre el que la dona i qui la rep es fa col·lectivament al començament per evitar que hi hagi fluids.

"El nostre món necessita mans que consolin, orelles que escoltin, cors que estimin [...]. Feu-nos experts en humanitat, en tendresa i en misericòrdia", ha demanat també Omella. La pròxima eucaristia a la Sagrada Família es farà el dia 28 juny, i s'hi ordenaran cinc sacerdots, en un acte amb més aforament que el d'aquest divendres. Després tornarà a obrir les portes el 4 de juliol per fases, amb l'objectiu de "reconèixer i homenatjar els ciutadans de Barcelona, especialment aquells que han estat en primera línia de la lluita i prevenció contra els efectes del covid-19". Els dies 4 i 5 de juliol i 11 i 12 de juliol podran visitar la basílica el personal sanitari dels principals hospitals de la ciutat, els agents dels diferents cossos que han vetllat per la seguretat a la ciutat, el personal d’entitats socials i ONGs, i les organitzacions empresarials i de comerciants. En una segona fase podran accedir-hi els residents de la ciutat de manera gratuïta i amb un aforament més reduït. L'última fase estarà dedicada tant al turisme local com a l’internacional, i les dates es faran públiques pròximament en funció del ritme de desescalada. També està prevista una eucaristia el dia 26 de juliol, per pregar pels morts pel coronavirus a la diòcesi de Barcelona.