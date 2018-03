Càritas alerta que la pobresa s'acarnissa amb les mares soles

El 17% de les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona estan a càrrec de mares soles, un percentatge que gairebé duplica el de llars d'aquest tipus que hi ha al conjunt de Catalunya (9%). L'entitat ha alertat aquest dimarts, a les portes del 8 de març, que les dones pateixen una "triple precarietat laboral": sous més baixos, més atur i més parcialitat. "El rostre de la precarietat és el d’una mare sola amb fills, amb dificultats per conciliar la vida familiar i la laboral", resumeix l'entitat en un comunicat.

Moltes d'aquestes mares ateses per Càritas asseguren que en molts casos han d'acceptar feines sense contracte per poder conciliar la jornada laboral i la cura dels fills. De fet, només el 23% de les dones soles amb fills que reben ajuda de l'entitat estan treballant. La taxa de pobresa relativa de la població catalana (19,2%) es dispara en el cas de les dones que són mares soles (40,4%), i passa el mateix amb les dones d’origen estranger (42%).

En matèria salarial, les dones treballadores tenen sous inferiors als dels homes. El salari brut a Catalunya el 2015 era de 24.321 euros anuals: el dels homes era de 27.514 euros i el de les dones, de 20.946 euros. A més, són elles les que més permisos o excedències s’agafen per a la cura d’infants i persones grans.

Davant d'aquesta realitat, Càritas demana una política d’ocupació més centrada en les dones, que els permisos de maternitat i paternitat gaudeixin de les mateixes condicions i una reforma del salari mínim interprofessional per situar-lo en els mil euros mensuals.