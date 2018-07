Càritas augmenta un 45% l'atenció als refugiats

L'ONG Càritas Diocesana de Barcelona ha atès durant els primers sis mesos de l'any 2.385 famílies vingudes de països en conflicte, xifra que suposa un 45% més que durant el mateix període de l'any passat.

En un comunicat, Càritas ha atribuït l'augment a "la situació d'emergència que vivim al Mediterrani" i ha qualificat d"inacceptables" les mesures de la Unió Europea per externalitzar fronteres.

L'endemà d'arribar l''Open Arms' a Barcelona amb 60 migrants a bord, l'ONG ha demanat també "més recursos al sistema d'acollida d'emergència", així com "vies legals, ports segurs i una acollida i una atenció adequada i digna".

"Càritas cobreix aquells buits legals que hi ha en el sistema d'acolllida", han expressat. Ajuden, segons expliquen, les persones que mentre segueixen el pla estatal d'acollida de refugiats no troben feina ni habitatge, així com aquells als quals no se'ls reconeix la condició de refugiats. "Constatem que aquest sistema d'acollida és deficitari en recursos i no ofereix una resposta adequada a les persones. El termini és insuficient per considerar que la persona podrà iniciar una nova vida sense cap ajuda social", lamenten.