Càritas denuncia la “triple precarietat” de les dones

Sous més baixos, més atur i més jornades parcials. Aquestes són les causes de la “triple precarietat laboral” que pateixen les dones i que ahir va denunciar Càritas Diocesana de Barcelona en un comunicat.

Segons l’entitat, la pobresa es concentra “de manera significativa” en les mares soles amb fills, moltes de les quals es veuen obligades a acceptar feines sense contracte per conciliar els horaris amb la cura dels fills. El 17% de les llars ateses per Càritas estan formades per famílies d’aquestes característiques. Una proporció que “gairebé duplica” la que es dona a la societat catalana, on el percentatge és del 9%.

L’entitat subratlla que les dones que formen part d’aquest col·lectiu no poden optar a “feines decents”, cosa que les fa sentir “desprotegides i humiliades”. Això provoca que treballin “només el 23%” de les dones soles amb fills ateses per Càritas Diocesana de Barcelona.

Una altra dada que apunta el comunicat és que la taxa de pobresa relativa de la població catalana, que és del 19,2%, “es dispara” en el cas de les dones que són mares soles fins al 40,4%, una dada que augmenta fins al 42% si les mares són d’origen estranger.

En matèria salarial, Càritas Diocesana denuncia que les dones treballadores tenen sous inferiors als homes. A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) la institució subratlla que el salari brut a Catalunya per als homes l’any 2015 va ser de 27.514 euros, mentre que el de les dones va ser, el mateix any, de 20.946 euros. A parer de l’entitat, aquesta bretxa salarial reflecteix que les dones tenen més precarietat laboral, que dediquen més hores a les tasques de la llar i que la conciliació familiar recau en elles amb més freqüència.

Les demandes de Càritas

Per tot plegat, l’entitat demana una política d’ocupació més centrada en les dones, que, recorda l’entitat, són “la meitat de la població”. Que els permisos de maternitat i paternitat gaudeixin de les mateixes condicions, per no penalitzar les dones. I una reforma del salari mínim interprofessional per situar-lo en mil euros mensuals.