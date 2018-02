Cas Caront: Un testimoni diu que va tallar el contacte amb la cèl·lula de Terrassa perquè volien fer la jihad

Un testimoni protegit que ha declarat aquest dimarts en el judici contra els deu presumptes jihadistes que integrarien la cèl·lula de Terrassa (Vallès Occidental) desarticulada el 2015 ha assegurat que es va separar d'ells perquè "volien fer la jihad a Espanya". Va tallar el contacte quan va saber que planificaven atemptats i un segrest per finançar-se. L'Audiència Nacional ha reprès el judici contra el grup desarticulat en l'operació Caront, que es va convertir en el primer operatiu dels Mossos d'Esquadra contra una cèl·lula jihadista activa i en un exemple de sabotatge policial. Quan es va aixecar el sumari del cas es va saber que la Policia Nacional havia alertat els acusats que els mossos els investigaven.

La fiscalia demana entre 7 i 19 anys de presó per als deu acusats. Assegura que havien fotografiat diversos monuments a Barcelona com a possibles objectius d'un atemptat terrorista i que ho tenien tot a punt per segrestar una dona i per decapitar-la a la manera del Daeix, cosa que va precipitar les detencions l'abril del 2015.

Viatge a Síria

El testimoni protegit, que ha declarat sense que el poguessin veure els acusats i la resta del públic que assistia al judici, ha explicat que va decidir apartar-se del grup quan van detenir a Bulgària tres dels processats, que suposadament es dirigien a Síria per combatre amb l'Estat Islàmic. "Ja no volia saber res de ningú", ha assegurat.

Segons ha explicat, el grup havia anat evolucionant i va arribar un punt que "per les seves idees eren capaços de fer qualsevol cosa". Per això, el març del 2015, arran dels arrestos, va decidir col·laborar amb la investigació, ja que "està en contra" del terrorisme.

El testimoni protegit ha apuntat al presumpte líder del grup com la persona que estava organitzant la cèl·lula terrorista. Assegura que l'acusat volia contactar amb algú que era a Síria per cometre atemptats a Espanya i va comentar que comptava amb un amic a Sabadell que tenia armes i granades i que volia parlar amb ell perquè l'hi facilités.

En una de les reunions que va presenciar a la perruqueria del presumpte cap del grup seria on s'hauria plantejat, segons aquest testimoni, segrestar la directora d'una sucursal bancària per obtenir diners "per fer alguna cosa a l'Estat". També ha indicat que els acusats van parlar de cometre accions contra una sinagoga.

"Deien que volien recuperar Al-Àndalus, de fer coses aquí en nom de l'islam i parlaven d'anar a buscar els peixos grossos", ha afegit el testimoni, que ha assenyalat que els membres del grup justificaven les accions de l'Estat Islàmic "com la religió veritable i el més correcte" i manifestaven la seva voluntat d'anar a combatre a Síria i l'Iraq.