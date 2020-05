"Abans no notava que vivia amb 34 noies. Ara aprenc a conviure-hi"

No era mai a casa. De bon matí sortia per anar a treballar i no hi tornava fins al vespre, després d'estudiar. "Arribava a les 10 de la nit, quan molta gent ja dorm", recorda. La Ravinder, de 23 anys, viu a la Casa de Recés, una residència ubicada al Barri Gòtic de Barcelona per a noies d'entre 18 i 35 anys en situació de vulnerabilitat. Comparteix l'espai amb 34 joves, i durant el confinament pel coronavirus n'ha sigut més conscient que mai. "Abans no notava que vivia amb tantes noies perquè totes estàvem ocupades. Ara me n'he adonat i és quan he après conviure-hi", comenta.

Amb l'aïllament a casa, coses tan bàsiques com menjar, en un habitatge on els espais comuns són compartits entre diverses persones, han implicat haver de posar ordre. "Per menjar hem fet torns. Abans baixaves al menjador i sempre tenies lloc perquè els horaris no coincidien", explica la Ravinder, que afegeix que també han canviat les taules de posició per garantir la distància de seguretat i han intensificat la neteja. Un altre dels efectes del confinament ha sigut que els han habilitat la terrassa de l'edifici: "És una sort poder viure en una casa gran, on almenys et pots moure i prendre l'aire", reconeix.

La Ravinder va arribar a la Casa de Recés, impulsada per la Fundació de l'Esperança i promoguda per la Fundació La Caixa, derivada dels serveis socials de Montcada i Reixac. La seva família, d'origen indi, no la deixava estudiar i li volia concertar un matrimoni. Resideix a l'equipament, on també viuen noies extutelades, des fa dos anys i mig. En aquest temps ha estudiat un cicle superior d'administració d'empreses i ara estava a punt d'acabar el curs d'hostessa de vol. "L'examen final havia de ser a l'abril, però l'han ajornat". La nova data és difícil de fixar perquè abans han d'acabar les classes que falten i les pràctiques. El curs el feia a la tarda, després de treballar al matí en una gestoria.

"Ens costa no abraçar-nos"

"Ara intento aixecar-me igualment d'hora per mantenir la rutina", explica la Ravinder, que continua amb la feina de la gestoria teletreballant des de la residència. A la tarda aprofita per estudiar anglès amb l'aula virtual del curs d'hostessa. "Soc una persona independent i, tot i que tinc la meva habitació, on puc estar sola, no m'hi passo tot el dia", diu. Les educadores els han organitzat activitats en grup, com ioga, jocs de taula o cinefòrums, que les noies poden fer mantenint sempre la distància. "Jugo bastant a ping-pong i això em distreu. Però ens costa no abraçar-nos", conclou la Ravinder.