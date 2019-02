Casado vincula pensions i avortaments i el moviment feminista es revolta

“Si volem finançar les pensions i la salut hem de pensar en com tenir més nens i no en com els avortem”. És una de les frases del president del PP, Pablo Casado, en una entrevista ahir a Efe. Les seves declaracions van rebre la resposta de la Comissió 8-M de Madrid: “Les dones no volem ser màquines de parir obrers”, va reivindicar la portaveu Inés Binder, que va defensar el moviment feminista i la seva lluita “fins a aconseguir que els drets de les dones es respectin”.

En la mateixa entrevista, el líder del PP va continuar elevant el seu to i es va mostrar partidari de tombar l’actual llei de l’avortament, aprovada el 2010, i tornar a la del 1985. “La canviaria sencera, la derogaria i tornaria a la llei que tenia cohesió social, que és la que es va aprovar amb Felipe González i va respectar José María Aznar, una llei que no hi havia cap necessitat de canviar”, va subratllar. “Nosaltres no existim per produir obrers”, va insistir Binder, que va remarcar que el moviment feminista vol una societat digna amb corresponsabilitat de tots en la criança i en la gestió de les famílies, i va anunciar que “la resistència de les dones seguirà avançant”.

Més motius per a la vaga feminista

La Comissió 8-M va fer les declaracions en la presentació de la campanya “1.000 motius per a la vaga feminista”, que s’ha convocat per al 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona. De fet, en la seva entrevista ahir a Efe, Casado va assegurar: “Si feminisme és defensar i respectar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, sí [em defineixo com a feminista]”. Sobre la violència masclista, el líder del PP va dir: “Dins de la defensa de la legislació que hem posat en pràctica per erradicar la violència contra les dones, no acceptem aquesta col·lectivització que diu que les dones són víctimes pel fet de ser-ho i els homes agressors pel fet de ser-ho”.