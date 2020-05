Cassolada davant dels serveis socials del Raval per denunciar que són insuficients

Més d'una vintena de persones amb cassoles i pancartes s'han concentrat avui a la porta dels serveis socials simulant una cua per denunciar la seva "insuficiència" i "col·lapse" en els ajuts. Veïnes en Xarxa, un col·lectiu que està donant ajuts a famílies vulnerables fora dels circuits oficials, estima que entre les xarxes veïnals afins de Barcelona, l'àrea metropolitana i el Maresme s'han atès més de 6.000 persones, sovint gent que queda fora dels serveis socials perquè "no compleixen els requisits", ha denunciat Robert Munné, un dels membres de la xarxa, que atén 320 persones només a Ciutat Vella i ha rebut més de 700 trucades a les quals tampoc té capacitat de donar resposta.

La protesta té lloc un dia després que l'Ajuntament fes públiques les dades d'atencions als serveis socials, que han arribat a 34.000 persones durant la crisi, un 17% de les quals per primera vegada com a mínim en l'últim any, i amb un augment d'àpats diaris del 192%, arribant a més d'11.000. La regidora de Salut, Envelliment i Cures de Barcelona, Gemma Tarafa, va assegurar que s'havia donat resposta a totes les atencions rebudes de persones vulnerables, però les xarxes ho posen en dubte.

A la cua, per exemple, la Martina, de 35 anys, que no té papers i viu en parella, diu que no li van concedir cap ajut malgrat que a ella, que treballa sense contracte en la neteja, i al seu marit, que fa reformes, els han trucat molt poques vegades per treballar des que va començar la crisi. La Kauta, mare soltera de dos fills, sí que rep un ajut de 300 euros, però lamenta que és insuficient per a la seva família, perquè no té papers ni feina.

El José Luis Rodo, activista i advocat bolivià que va arribar a Barcelona just abans de la pandèmia fugint del nou govern que, denuncia, el perseguia pel seu posicionament polític favorable a Evo Morales, està també sense papers i sense feina. Durant la protesta, llegeix el manifest de Veïnes en Xarxa amb un megàfon. "Això s'ha convertit en una competició entre pobres per veure qui arriba abans", diu el text, que assenyala que la pandèmia ha suposat "la visibilització d'una pobresa estructural amb arrel en la precarietat social, d'habitatge i econòmica" i que ha precipitat "el trencament d'economies que vivien al dia i en la informalitat".

La xarxa demana, per fer front al que anomena "epidèmia social de la crisi", que s'aprovi una renda garantida de ciutat o bé una d'universal que doni resposta a tots els que tinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i que vagi més enllà dels criteris establerts a serveis socials, així com una "reestructuració profunda" dels serveis socials i l'habitatge públic per adaptar-los a "una realitat d'empobriment creixent".