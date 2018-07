Els Castellers de Vilafranca la fan grossa a Vilanova

Als Castellers de Vilafranca no els va caldre entonar aquell càntic de “no estaba muerta, estaba de parranda ” que altres formacions han arribat a fer seu algunes temporades. Dissabte a Vilanova i la Geltrú ningú no va tirar de calculadora. El públic va ovacionar-los i els seus membres van alliberar tensions acumulades en una celebració antològica. El primer castell de deu pisos de la temporada ja és aquí i els verds tornen a reivindicar el paper de colla capdavantera que s’han guanyat any rere any durant més de quinze temporades.

Amb només dues torres de nou emmanillades de bagatge, van fer un doble salt mortal amb tirabuixó en estrenar d’una sola tacada el tres de deu amb folre i manilles, el cinc de nou folrat i el més gran dels pilars. Van apuntar-se el primer pòquer de gamma extra del curs i van deixar clar que quan s’acosta el mes d’agost no es pot qüestionar la seva hegemonia. La seva actuació va arrencar amb el dos de nou emmanillat número cent del seu historial. Van mostrar-ne la millor versió i van dibuixar-hi, fins i tot, una figuereta -una vertical invertida- al pis de sisens. Van guardar el castell de deu pisos per a la ronda central. El van mimar fins a l’aleta i van demostrar que també el saben lluitar en un descens esgotador, eixordat només per l’ovació constant del públic. A jutjar pel nivell exhibit aquesta temporada, la fita era del tot destacable, però no en van tenir prou. Van posar tota la carn a la graella per completar un laboriós cinc de nou folrat i ni tan sols van renunciar a les postres, que van arribar en forma de pilar de vuit emmanillat.

La Jove de Tarragona planta cara

L’acompanyament va ser de luxe. Un any més la Colla Jove Xiquets de Tarragona, fidel al seu calendari, va desembarcar amb ganes de donar guerra. Van consolidar el seu castell insígnia, el cinc de nou folrat, i van estrenar en primera ronda el nou de vuit més sincronitzat del panorama casteller, castell que repetirien l’endemà a Vilallonga del Camp. Després d’arrodonir la feina amb el tres de nou amb folre, van tornar a trepitjar gas en la ronda de pilars per fer també el primer espadat de vuit amb folre i manilles. De fet, l’ordre d’actuació els va permetre esdevenir la primera colla a completar-lo aquesta temporada. A poc a poc i sense fer més soroll del compte, la Jove s’ha colat entre les millors formacions i actuacions com la d’aquest cap de setmana demostren que poden plantar cara a qualsevol. A casa, els Bordegassos de Vilanova van estrenar el tres de vuit i van completar la primera clàssica de castells de vuit del curs.

Ni vint-i-quatre hores va trigar la Colla Vella dels Xiquets de Valls a respondre a Vilallonga del Camp. Els rosats van donar ahir un nou cop de puny sobre la taula en descarregar per primera vegada aquest any el dos de vuit sense folre. La Colla Vella havia coronat aquesta estructura en sis ocasions al llarg de la història però mai fins ara l’havien aconseguit completar. Els vallencs se saben especialment forts aquesta temporada i no volen donar cap mena de marge als seus rivals.

Més enllà de les construccions de nou pisos de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a Vila-seca i de la Joves a Sitges, cal destacar el primer cinc de vuit de la temporada dels Marrecs de Salt, el primer dos de set carregat per la Colla Jove de Sitges, el quatre de set amb agulla i el cinc d’uns Castellers de Castelldefels que s’apuntaven dissabte la millor actuació del seu historial fora de casa. També van arribar el primer quatre de set del curs dels Brivalls de Cornudella, l’estrena del cinc de sis dels Xiquets de Vila-seca i el primer set de sis de la història dels joves Castellers de Mediona.