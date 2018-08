Castells d’operació sortida

Ens hem de remuntar al començament d’allò que alguns anomenen la pretemporada castellera per trobar un cap de setmana en el qual colles com les dels Tirallongues de Manresa o els Castellers de Sant Pere i Sant Pau compartissin protagonisme amb la Jove de Tarragona, la Joves de Valls o els Castellers de Barcelona. El curs casteller no s’atura, però les altes temperatures i l’inici del mes d’agost han deixat força tocat el calendari, les ganes de fer castells i els recursos de la majoria de les formacions.

Per primer cop des del 13 de maig en tot el cap de setmana cap colla castellera ha dibuixat l’aleta d’una construcció de nou pisos d’alçada. De fet, des de la diada de Sant Joan fins ara sempre s’havia pogut gaudir d’alguna estructura de gamma extra, i fins i tot dimecres passat, en un dia de cada dia, les dues agrupacions vallenques van protagonitzar un recital antològic del màxim nivell. Amb el sostre situat als vuit nivells, la colla que més ha destacat aquest cap de setmana ha sigut la dels Castellers de Barcelona, que dissabte completava el cinc de vuit a Vilafranca i intentava per primer cop en aquest any el tres folrat just abans d’aturar la seva activitat per vacances.

La diada de Màrtirs Street és màgica per a la formació barcelonina i dissabte ho va tornar a demostrar quan va elevar el seu llistó com només ho acostuma a fer en les cites més importants. Van preparar un repertori molt exigent, però la seva actuació va acabar anant de més a menys. Van completar el primer cinc de vuit del seu comptador particular en la primera ronda. Neguitosa per l’estrena, la catedral vermella va tremolar durant gran part de l’execució, però va mostrar-se veterana en els moments més transcendents.

Doblet de castells de vuit

Amb la col·laboració dels Xicots Vilafranca van lligar la soca justa per provar el tres de nou amb folre, però els problemes al folre els van obligar a desmuntar. Amb més encert van encarar el dos de vuit folrat, però la canalla no ho va tenir clar i també van desfer-lo abans de l’aleta. Van acabar descarregant el tres de vuit. La colla amfitriona va arrodonir la seva primera clàssica de castells de vuit de la temporada -tres i quatre de vuit més el dos de set- en una exhibició marcada pel poc ritme. Si bé els de dissabte van ser els quarts tres i quatre de vuit de la temporada, fins ara no els havien combinat mai amb la torre de set.

La Colla Joves Xiquets de Valls dissabte a Tamarit, la Jove de Tarragona diumenge a Tortosa i els Xiquets de Tarragona també diumenge als Pallaresos van completar els doblets de castells de vuit del cap de setmana. A Constantí, els Xiquets de Tarragona van apostar pel quatre de vuit com a millor construcció, però van aprofitar el doblet d’actuacions per estrenar el pilar de sis. Els Tirallongues de Manresa van celebrar a la festa major de la Mora la consolidació del seu quatre de vuit i van apuntar-se el desè del seu historial, i els Nois de la Torre van consolidar el seu tres aixecat per sota als Pallaresos.

L’operació sortida l’han aprofitat els Minyons de Terrassa, que han viatjat fins a Còrsega; els Castellers de la Vila de Gràcia, que han visitat els Castellers d’Andorra en la festa major d’Andorra la Vella, i la Colla Jove de Vilafranca, que ha alçat els seus castells a la localitat francesa d’Osséja. De fet, els egarencs han protagonitzat una de les anècdotes de la setmana en trobar-se a bord d’un vaixell amb el buc decorat per un mític Piolín, el dibuix animat de la Warner Bros. Si bé el seu ferri, el Moby Vincent, no era el mateix que va servir per allotjar la Guàrdia Civil al port de Barcelona, va despertar més d’un somriure a les files dels malves.