‘Càsting’ per escollir els guardians de l’ètica municipal

Set aspirants. Un jurat exigent. I una prova de foc. Podrien ser els elements d’un nou reality televisiu per buscar cantants, cuiners o modistes. Però no. És la carta de presentació de la sessió de selecció que es viurà, aquesta tarda, a l’Ajuntament de Barcelona. El consistori busca els seus garants de l’ètica i ho vol fer de la manera més transparent possible. Aquest dimarts engega el procés per seleccionar les cinc persones que integraran el Comitè d’Ètica, que s’ha d’encarregar de garantir que es compleix el codi de conducta que es va aprovar a l’estiu i que inclou prohibicions com la d’acceptar regals de més de 50 euros o pautes per evitar els conflictes d’interessos. El codi és obligatori per a uns 480 treballadors del consistori, entre càrrecs electes, directius i personal eventual, i incomplir-lo pot comportar sancions o, en funció del grau, la inhabilitació. “S’han acabat els codis que són, en realitat, un brindis al sol”, celebrava el tinent d’alcalde Jaume Asens quan es va aprovar aquesta normativa, que ara tindrà els seus propis vigilants.

El que es farà avui és una mena de càsting: una audició en què es valorarà tant els currículums dels aspirants com les seves respostes a les preguntes que els formularan els representants dels diferents grups del consistori i del Consell Assessor per la Transparència, que fa el seguiment de les polítiques de transparència de l’Ajuntament i que està integrat per persones com l’exdiputat de la CUP David Fernández o l’arxiver en cap de l’Ajuntament, Joaquim Borràs. El Consell serà, de fet, l’encarregat de fer l’informe de la sessió: serà el jurat, per seguir amb el símil televisiu. Tot i que en aquest cas no té la paraula definitiva, sinó que la decisió la prendrà el plenari.

Cada grup municipal ha presentat el seu candidat a formar part del Comitè d’Ètica amb l’excepció del govern, que en presenta dos, i de la CUP, que no n’ha proposat. I, durant la sessió d’aquesta tarda, els aspirants se sotmetran a les preguntes dels diferents grups i també a les dels membres del Consell Assessor per la Transparència, que avaluarà tots els candidats i lliurarà l’informe als grups perquè el tinguin en consideració. Dels set aspirants, se’n seleccionaran cinc per integrar el Comitè d’Ètica, i els altres dos quedaran com a suplents.

El mètode de selecció que s’aplicarà és pioner a l’Estat i el que passi avui servirà de prova pilot per veure si és viable utilitzar aquest sistema, també, en l’elecció d’alts càrrecs. El regidor no adscrit Gerard Ardanuy, que va ser l’encarregat de presidir la comissió que ha debatut sobre l’enllaç del tramvia, serà avui el responsable de presidir aquesta sessió. El vicepresident serà el tinent d’alcalde Jaume Asens, que comanda l’àrea de Transparència, i que tindrà torn de paraula per obrir el càsting. L’Oficina d’Antifrau defensa la conveniència d’aplicar processos de selecció d’aquest tipus als càrrecs de designació política que no accedeixin a aquest lloc per un procés basat en la igualtat. Barcelona ho provarà avui.

Els membres del Comitè d’Ètica seran nomenats per l’alcaldessa i el seu mandat serà de cinc anys i podrà ser renovat per cinc anys més. Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu.

Els set candidats per al Comitè d’Ètica

Begoña Román

Proposada per BComú. Professora de la Facultat de Filosofia de la UB. Fa recerca sobre la bioètica o l’ètica de les organitzacions i en la intervenció social.

Norbert Bilbeny

Proposat per Bcomú. Professor universitari, filòsof i escriptor. Catedràtic d’ètica a la UB i president de la comissió d’ètica de la universitat.

Dolors Feliu

Proposada pel PDECat. Jurista. Directora general de serveis consultius i coordinació jurídica de la Generalitat des del 2011.

Robert Rubió

Proposat per ERC. És professor associat de dret internacional públic i dret de la Unió Europea a la UB. Teresa Freixes

Proposada per Cs. Catedràtica de dret constitucional. Dirigeix el Centre d’Estudis de Drets Humans UAB.

Josep Joan Moreso

Proposat pel PSC. Catedràtic de filosofia del dret. Va ser rector de la UPF entre el 2005 i el 2013.

Antoni Bosch

Proposat pel PP. Notari per oposició des del 1983. Professor associat a la UIC.